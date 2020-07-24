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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Член Общественной палаты России, глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
РЕН ТВ

В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РЕН ТВ00:11
Известия

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

Известия00:19
РИА Новости

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

РИА Новости00:18
Lenta.ru

В России предложили потратить прибыль с алкоголя и табака на здравоохранение

Lenta.ru01:00
URA.Ru

«Трезвая Россия» предложила новый сбор с продаж алкоголя и табака

URA.Ru23:56
Реальное время

В России предложили ввести сбор с продаж алкоголя и табака в пользу здравоохранения

Реальное время23:16
RT на русском

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

RT на русском23:05

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Российская газетавчера в 00:25
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Известия22:28

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Известия00:57
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REGNUM22 июля в 15:47
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