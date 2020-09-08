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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.В источнике
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Газета.Ru

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

Газета.Ruвчера в 14:37
ТАСС

Глава комитета Думы поддержал идею Костина о вычетах по НДФЛ для малоимущих семей с детьми

ТАССвчера в 14:35
URA.Ru

Банкир Костин заявил, что кризис ощущается «нижней частью спины»

URA.Ruвчера в 10:11
Интерфакс

Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Интерфаксвчера в 11:07
РБК

Костин предложил ввести отрицательный подоходный налог для бедных

РБКвчера в 10:51
РИА Новости

В России предложили ввести отрицательный подоходный налог

РИА Новостивчера в 10:47
Ведомости

Костин предложил отрицательный НДФЛ для многодетных и малоимущих

Ведомостивчера в 12:03

Илон Маск за день потерял $16,5 млрд

Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск за день потерял $16,5 млрд, опустившись в рейтинге богатейших людей планеты на восьмую строчку.
РБК21:51
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Песков прокомментировал публикацию о кипрских паспортах россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты Politis со списком россиян, которые с 2008 по 2012 г. получили гражданство республики в обмен на инвестиции в страну.
Ведомости7 сентября в 06:47
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМО7 сентября в 06:50
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В Госпогранкомитете Белоруссии сообщили о состоянии Колесниковой

Минск, 8 сентября 2020, 10:34 — REGNUM Член президиума белорусского координационного совета (КС) оппозиции Мария Колесникова, которая была задержана на границе Белоруссии с Украиной, не нуждается в медпомощи, так как с ее здоровьем все в порядке.
REGNUMвчера в 03:34

Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче ФНЛ

Встреча в рамках Футбольной Национальной Лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и брянским "Динамо" должна была состояться в пятницу Однако поединок был отменён из-за того, что часть игроков "бело-голубых" заразились коронавирусом.
Честный рейтинг букмекероввчера в 10:22
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