В России предложили ввести отрицательный подоходный налог
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России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.В источнике
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