Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
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с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известиявчера в 17:01

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Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВвчера в 22:35

СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

RT на русскомвчера в 21:17

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44

В РФ хотят ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч

URA.Ruвчера в 18:38

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 18:18

СМИ узнали об идее ввести в России пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 20:46

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02
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Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон

Игромания.ру вчера в 18:32
Общество

Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля

Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com 22 июля в 06:49
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Экономика

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака

В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
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Авто

Компания Skoda представит новый кроссовер Skoda Enyaq 1 сентября

Вседорожник Skoda Enyaq - первый серийный электрокар чешского бренда - будет представлен в Праге 1 сентября.
Новые автомобили 22 июля в 12:17
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Музыка

Южнокорейская группа BTS поставила мировой рекорд на онлайн-концерте

Концерт южнокорейской музыкальной группы BTS состоялся в онлайн-формате и оказался самым масштабным выступлением за всю историю существования интернета.
Киноафиша России вчера в 05:23
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Общество

В Москве начали снос спорткомплекса «Олимпийский»

В Москве начался снос спортивного комплекса «Олимпийский». Соответствующие ролики опубликовали в соцсетях в четверг, 23 июля.
Известия вчера в 12:41
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Экономика

Мишустин утвердил кешбэк до 15 тыс. рублей за поездки по России

Максимальный размер компенсации составляет 15 тыс. рублей. Она выплачивается за туры дороже 75 тыс. рублей.
Газета.Ru 22 июля в 10:49
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Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США

Известия вчера в 22:41
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Здоровье

Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19

Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
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Политика

Путин подписал указ о присвоении Кадырову звания генерал-майора

Глава Чечни отметил, что о присвоении звания ему сообщил Путин в ходе телефонного разговора, зачитав указ.
Слово и Дело вчера в 12:20
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Армия и оружие

Немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал готовивших переворот военных

Издание пишет, что в последние месяцы немецкие военные обменивались через телеграм-канал правоэкстремистского содержания планами по поводу гражданской войны и противодействия инакомыслящим.
Взгляд.ру вчера в 14:23
Здоровье

Глава Тавды заявил об ухудшении эпидситуации по коронавирусу в городе

Об ухудшении эпидобстановки в Тавде заявил мэр города Виктор Лачимов.
Регион online вчера в 14:55
18
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

В июне сообщалось, что в WhatsApp появится функция поиска сообщений по датам.
Lenta.ru вчера в 23:02
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек

Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
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Происшествия

Полиция подтвердила составление протокола в отношении главы Октябрьского района Барнаула за езду без прав

Пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю подтвердила ИА «Банкфакс» факт задержания в Крутихинском районе должностного лица администрации Октябрьского района Барнаула, управлявшего автомобилем без прав, и составление в его отношении административного протокола.
Банкфакс 21 июля в 22:33
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Политика

Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео

Коммерсантъ 00:52
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Политика

РБК сообщил об уходе Карелина из Госдумы и пяти сенаторов из Совфеда

Трехкратный олимпийский чемпион по классической борьбе Александр Карелин покинет Госдуму после единого дня голосования в сентябре, сообщает РБК.
Daily Storm вчера в 02:45
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Шоу-бизнес

«Ей нужно насосаться»: Татьяна Толстая высказалась о Ксении Собчак

Российская писательница Татьяна Толстая в одном из последних интервью высказалась о Ксении Собчак.
VSE42.RU вчера в 22:59
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Политика

Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» извне

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв считает, что протесты в Хабаровске «подогреваются» иностранными гражданами.
News.ru вчера в 08:22
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Происшествия

Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору

Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК 22 июля в 13:07
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Общество

СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
RT на русском вчера в 10:17
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Происшествия

В Новосибирской области выявили 110 новых случаев COVID-19

Сто десять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели 108 человек, скончались еще пятеро, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:13
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Политика

Китай потребовал от США закрыть генеральное консульство в городе Чэнду

Власти Китая потребовали от Соединенных Штатов закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
ТАСС 00:15
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Космос

Китай запустил первую миссию для исследования Марса

Китай запустил свою первую миссию для исследования Марса «Тяньвэнь-1». Прямую трансляцию запуска вел китайский телеканал CGTN.
Телеканал RTVI вчера в 02:54
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Армия и оружие

Госиспытания пистолета-пулемета Калашникова успешно завершены

Межведомственная комиссия признала оружие годным для серийного производства и рекомендовала присвоить ему название «9-миллиметровый пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».
НТВ 22 июля в 08:36
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Общество

Российский депутат голыми руками порвал возмутивший его асфальт

В Орловской области местный депутат Михаил Вдовин выехал на проверку асфальта по просьбе местных жителей и голыми руками порвал покрытие.
Lenta.ru вчера в 11:51
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Происшествия

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22 июля в 22:30
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Общество

Восемь пензенских выпускников сдали математику на 100 баллов

АиФ Пенза вчера в 09:01
Авто

«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada

Отечественный автопроизводитель начал продажи внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:15
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Шоу-бизнес

Канье Уэст заявил, что два года хочет развестись с Ким Кардашьян

Рэп-исполнитель, а ныне кандидат в президенты Соединенных штатов Америки Канье Уэст сообщил, что его уже второй год посещают мысли о разводе со своей избранницей.
CT news 22 июля в 06:02
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