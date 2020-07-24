Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
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с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия17:01

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СМИ: в России может появиться пенсионный налоговый вычет

ТК Звезда18:53

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Московский Комсомолец18:43

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Lenta.ru17:44

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РИА Новости18:18

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РЕН ТВ17:50

В РФ хотят ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч

URA.Ru18:38

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия17:02
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