Экономика
РИА НовостиВ России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
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с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия17:01
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Следователи возбудили дело по статье "Убийство". Предположительно, девушку избил ее жених, его местоположение устанавливается.
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Сушку белья на балконе посчитали опасной для здоровья
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Первая жена Богомолова откровенно рассказала о роли Собчак в ее отношениях с режиссером
Бывшая жена Константина Богомолова, актриса Дарья Мороз откровенно рассказала о роли журналистки Ксении Собчак в ее отношениях с режиссером.
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Авто
Зиновьев дал семь советов по выбору автомобиля с пробегом
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Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
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Тимошенко рассказала о неожиданном решении Зеленского
Депутат Верховной рады, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала о неожиданном для граждан решении президента Украины Владимира Зеленского.
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71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
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Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
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Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
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Следственный комитет России установил недостоверность данных о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной.
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На больной желудок: средство от язвы повышает риск смерти при СOVID-19
Опасность в желудке Ученые из Бруклинского университета опубликовали препринт статьи, в котором сообщили, что популярные препараты против язвы, гастрита и изжоги — ингибиторы протонной помпы (ИПП) — потенциально могут усугублять течение коронавирусной инфекции.
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Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
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Вакцины нового поколения создадут для борьбы с коронавирусом
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