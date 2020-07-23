В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Смотрите также
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
Сдавшийся в плен боевик в Сирии заявил о провокациях для авиаудара США
СК установил недостоверность данных о двойном гражданстве Мизулиной
Запасы нефти в США за неделю увеличились на 4,89 млн баррелей
Корабли НАТО прошли около крымского газового месторождения
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Генпрокуратура утвердила обвинение против экс-губернатора Ишаева
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
«Спартак» отреагировал на слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Ким Кардашьян заявила о биполярном расстройстве у Канье Уэста
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников
В США назвали «уникальными» российские корабли проекта «Зубр»
Правозащитник сообщил об уходе 40 сторонников Сергия из монастыря
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Трамп заявил о «трудных временах» для России из-за коронавируса
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
Сотрудники ФСБ задержали более 20 террористов в Москве и Сибири
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
Вакцины нового поколения создадут для борьбы с коронавирусом
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.В источнике
С чего всё началось
Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия17:01
Подробнее о событии