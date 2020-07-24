В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

с чего всё началось

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.

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