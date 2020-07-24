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Вести.Ru
Вести.Ru

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России необходимо ввести отдельный налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей для граждан, которые решили сами копить на будущую пенсию.В источнике
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия17:01
Подробнее о событии
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ22:35
RT на русском

СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

RT на русском21:17
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru17:44
URA.Ru

В РФ хотят ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч

URA.Ru18:38
РИА Новости

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости18:18
РБК

СМИ узнали об идее ввести в России пенсионный налоговый вычет

РБК20:46
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия17:02

МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений

Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия17:01
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В Кузбассе начали проверку после массовой гибели пчел в двух районах

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области проверяет ситуацию с массовой гибелью пчел в Крапивинском и Ленинск-Кузнецком районах, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новостивчера в 03:23
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REGNUM02:41
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SpeedMe22 июля в 03:57