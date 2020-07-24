Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
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с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия17:01

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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

ФАН18:38

Пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч предложили ввести в России

Вечерняя Москва18:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru17:44

В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости18:18

В РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч

РЕН ТВ17:50

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в РФ с лимитом в 400 тысяч рублей

Народные новости18:34

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия17:02
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Футбол

ЦСКА — Тамбов 2:0

Газета.Ru вчера в 13:51
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Происшествия

В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет

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Путин перестал встречаться с лидером КПРФ Зюгановым

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Политика

Новые договоренности по перемирию в Донбассе вступят в силу 27 июля

Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
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Экономика

В России выделят еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки

Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
ИА Красная Весна вчера в 08:57
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Автоспорт

Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи

Газета.Ru 08:42
Общество

В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
РИА Новости 12:19
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Общество

Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди

«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
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Кино

Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»

В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
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Экономика

В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей

Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
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Общество

Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице.
Газета.Ru 13:22
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Шоу-бизнес

Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста

Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
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Футбол

Самедов: будет великолепно, если Кокорин станет футболистом «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию, согласно которой красно-белые интересуются нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за «Сочи».
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В ФРГ экс-охранника концлагеря Штуттгоф приговорили к условному сроку

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Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
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Общество

Оперативный штаб Москвы по коронавирусу насчитал еще 11 смертей пациентов с новой инфекцией

Общее число умерших с коронавирусом, согласно сведениям оперативного штаба, в Москве достигло 4 375 человек.
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The National Interest назвал пять самых смертоносных танков в мире

Журналисты американского издания The National Interest составили список из самых смертоносных танков в мире.
NewInform вчера в 04:34
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Игры

Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет

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Nvidia хочет приобрести производителя процессоров ARM

Вашингтон, 23 июля 2020, 18:14 — REGNUM Nvidia обратилась к компании SoftBank Group Corp, являющейся материанской по отношению к ARM Limited, с предложением о приобретении производителя процессоров. б этом 23 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.
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В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе

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Общество

Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»

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Экс-тренер «Шахтера» и «Зенита» Луческу возглавил киевское «Динамо»

CT news 15:01
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Турция назначила имамов для мечети Айя-София

В Турции назначили трех имамов для собора Айя-Софии, которая ранее получила статус мечети. В пятницу в ней пройдет первое служение.
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Общество

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