Экономика
РИА НовостиВ России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
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с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия17:01
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Футбол
ЦСКА — Тамбов 2:0
Газета.Ru вчера в 13:51
Политика
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Известия 17:01
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Емельяненко и Исмаилов прошли процедуру взвешивания перед боем
Российские бойцы Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов накануне поединка приняли участие в процедуре взвешивания.
РИА Новости 07:59
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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил 22 июля в Госдуме с жалобой на отсутствие общения с президентом России Владимиром Путиным.
Общественная служба новостей 08:11
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71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Политика
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Москва удовлетворена тем, что трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля достигла договоренности по принятию дополнительных мер по контролю за соблюдением режима тишины в Донбассе, заявил полпред России в группе.
Газета.Ru 03:03
Экономика
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Выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе предложил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 22 июля в ходе своего первого отчета перед парламентом.
ИА Красная Весна вчера в 08:57
Общество
В Подмосковье продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
Уточняется, что режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным.
РИА Новости 12:19
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК 10:20
Кино
Вышел трейлер российского фантастического фильма «Вратарь Галактики»
В прокат картина выйдет 27 августа.
ToDay News Ufa 09:24
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Общество
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал не вводить снова ограничительные меры в столице.
Газета.Ru 13:22
Шоу-бизнес
Анна Седокова согласилась выйти замуж за 28-летнего баскетболиста
Известный латвийский баскетболист Янис Тимма сделал ей предложение руки и сердца.
CT news 14:27
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
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Компания 08:55
Футбол
Самедов: будет великолепно, если Кокорин станет футболистом «Спартака»
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию, согласно которой красно-белые интересуются нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным, который на правах аренды выступает за «Сочи».
RT на русском 16:35
Общество
Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ избавиться от бессонницы.
РИА Новости 18:00
Общество
Оперативный штаб Москвы по коронавирусу насчитал еще 11 смертей пациентов с новой инфекцией
Общее число умерших с коронавирусом, согласно сведениям оперативного штаба, в Москве достигло 4 375 человек.
Эхо Москвы 17:04
Армия и оружие
The National Interest назвал пять самых смертоносных танков в мире
Журналисты американского издания The National Interest составили список из самых смертоносных танков в мире.
NewInform вчера в 04:34
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
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Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Технологии
Nvidia хочет приобрести производителя процессоров ARM
Вашингтон, 23 июля 2020, 18:14 — REGNUM Nvidia обратилась к компании SoftBank Group Corp, являющейся материанской по отношению к ARM Limited, с предложением о приобретении производителя процессоров. б этом 23 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на инсайдеров.
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В Музее космонавтики в Москве появился стенд, посвящённый технологиям 3D-биопечати в космосе
Информационный центр Правительства Москвы вчера в 09:15
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ 14:32
Религия
Турция назначила имамов для мечети Айя-София
В Турции назначили трех имамов для собора Айя-Софии, которая ранее получила статус мечети. В пятницу в ней пройдет первое служение.
Телеканал 360° 17:45
Общество
Еще несколько девушек обвинили Михаила Скипского в домогательствах
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Москва 24 09:15