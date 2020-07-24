Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России может появиться пенсионный налоговый вычет

Саморегулируемые пенсионные организации АНПФ и НАПФ предложили ввести отдельный налоговый вычет c лимитом для исчисления в 400 тыс. руб. Соответствующее письмо они направили Центробанку, сообщают "Известия".
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
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В РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тысяч

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СМИ: В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

RT на русскомвчера в 21:17

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В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет

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Газета.Ru03:28

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02
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Кадыров ввел в Чечне санкции против госсекретаря США Помпео

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На Кубани за сутки выявлено 90 носителей коронавируса

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В Москве задержали 13 участников массовой драки

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Фотография порадовала поклонников 25-летней модели.
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Эксперт заявил о причастности «Кольчуги» к крушению MH17

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Китайский зонд для исследования Марса успешно вышел на заданную орбиту

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Польша обеспокоена «нашпигованностью» Калининграда оружием

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ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании

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