Экономика
Бел.РуВ России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей
Авторами предложения стали АНПФ и НАПФ, уточняют «Известия». Регулятору они предлагают создать вычет до 400 тыс. рублей, позволяющий вернуть до 52 тыс. ежегодно с добровольных взносов в негосударственные фонды.
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Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолецвчера в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правдавчера в 09:35
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