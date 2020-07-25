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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01
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Московский Комсомолец

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36
Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35
РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44
РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
РИА Новости21:48
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Российский сериал «Чики» обвинили в пропаганде ЛГБТ

Общественный уполномоченный по защите семьи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ольга Баранец попросила Роскомнадзор заблокировать сериал "Чики" из-за пропаганды ЛГБТ и феминизма в нем. Об этом Баранец сообщила РБК.
РБК17:42
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Регионам направят еще 18,5 млрд на выплаты семьям с детьми

Правительство РФ приняло еще несколько важных решений для помощи регионам и семьям с детьми, передает 1tv.ru.Стало известно, что 100 млрд рублей выделит кабинет министров в помощь регионам, которые больше всех пострадали от коронавирусной инфекции.
Алтайская правдавчера в 03:12
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МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новостивчера в 12:44
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известиявчера в 09:43
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В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском24 июля в 12:45
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Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются

Как рассказали в Минобороны РФ, испытания "Циркона", которые были проведены с фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" подтвердили уникальные тактико-технические характеристики этой ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета.
Российская газета05:31
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