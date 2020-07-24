Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:08, Ашберн
Армия и оружие

В России создадут «невидимый» ракетный поезд «Баргузин»

Русская Планета 23 июля в 22:26
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Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru вчера в 11:37
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Общество

Фигуристка Бойкова призвала привести Крым в порядок

RT на русском 04:52
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Шоу-бизнес

Актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах

Известный актер Гоша Куценко ответил на обвинения в домогательствах.
Сусанин 10:42
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Происшествия

Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции

Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru 24 июля в 03:56
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Политика

Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
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Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета вчера в 09:54
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Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
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Происшествия

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга

«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
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Игры

Логотип нового шутера Call of Duty нашли на упаковке чипсов Doritos

Логотип нового шутера Black Ops Cold War нашли на упаковке чипсов Doritos.
Дни24 09:36
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Футбол

Жирков включён в сборную худших чемпионов АПЛ по версии The Sun

Российский полузащитник Юрий Жирков попал в символическую сборную худших чемпионов Английской премьер-лиги (АПЛ) по версии издания британского The Sun.
RT на русском 03:28
Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста 24 июля в 12:02
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Происшествия

В Туве один ребенок погиб и шесть пострадали в ДТП

РИА Новости 10:16
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Здоровье

В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа

Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
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Авто

Skoda обновила оснащение своих автомобилей в России

Daily-Motor.Ru 11:00
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Авто

ГАЗ получил заем на 400 млн рублей на выпуск «Валдая NEXT»

Лезги газет 01:48
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Футбол

«Спартак» отметил неделю без отмененных мячей

Московский "Спартак" иронично отметил неделю без отмененных мячей.
Газета.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Гузеева назвала «худший фильм всех времен»

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева назвала «худшим фильмом всех времен и народов» картину «Соперницы», в которой она исполнила главную роль.
ФАН вчера в 21:57
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Происшествия

Число задержанных в ходе беспорядков в Сиэтле увеличилось до 45

Число задержанных в ходе беспорядков в американском Сиэтле возросло до 45. Об этом сообщило местное отделение полиции.
RT на русском 02:54
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Армия и оружие

В США на военных учениях танк М1А2 выстрелил по Abrams

Танк американских вооруженных сил открыл стрельбу по своим в ходе учений, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 24 июля в 01:41
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Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

По фактам размещения в Интернете фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по статье 354.1 УК РФ - реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенное публично.
Российская газета вчера в 07:07
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Здоровье

Медики назвали главные факторы развития рака желудка

Британские врачи утверждают, что одним из наиболее важных факторов риска при развитии рака желудка является бактерия Helicobacter pylori.
Pravda.Ru 24 июля в 08:28
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Происшествия

В Перми около 30 человек спасли тонувшую женщину

Около тридцати жителей Перми выстроились в цепочку и взялись за руки, чтобы вытянуть из реки тонущую женщину, сообщили РИА Новости в краевом МВД.
РИА Новости 09:43
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Армия и оружие

Истребители США дважды за шесть минут опасно сближались с иранским самолетом

Американские истребители F-15 дважды за шесть минут опасно близко подлетали к пассажирскому лайнеру Ирана Mahan Air, сообщает телеканал Press TV со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:59
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Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
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Политика

Республиканцы предложат выдать на поддержку экономики США еще $1 трлн

Республиканцы предложат потратить на поддержку экономики Соединенных Штатов еще $1 трлн, подтвердил в воскресенье, 26 июля, министр финансов США Стивен Мнучин в эфире Fox News.
Известия 10:30
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Политика

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru вчера в 09:21
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Футбол

Слуцкий возмущен штрафом от КДК РФС за неправильное ношение маски

Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий возмущен штрафом, полученным от Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) за неправильное ношение маски по ходу встреч в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:43
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У пользователей Telegram появилась возможность делать видеозвонки

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