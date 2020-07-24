Экономика
Evo-rus.comВ России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей
На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.
Читать в источнике
Оценить3,6K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолецвчера в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правдавчера в 09:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
Футбол
Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки
Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса 12:44
Гаджеты
На фото показали грядущий смартфон Samsung Note 20 в рабочем состоянии
Недавно на фото показали грядущий смартфон Samsung Note 20 Ultra в рабочем состоянии. О снимках рассказали в видеоблоге Sakitech.
Ferra 12:40
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Футбол
Лэмпард больше не доверяет Кепе, клуб ищет нового вратаря
Как сообщается, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард окончательно потерял веру в Кепу Аррисабалагу.
Soccer.ru вчера в 16:30
Армия и оружие
На военных учениях в США один танк выстрелил по другому
Связан он с тем, что основной боевой танк M1A2 «Абрамс» при выполнении боевых стрельб выстрелил по другому танку, привлечённому к маневрам.
Военное обозрение вчера в 00:10
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
RT на русском 08:47
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%
Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Музыка
Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет
Последний альбом коллектив выпустил в далеком 1982 году. Ранее LIVE24 сообщало, о рейтинге песен, которые не надоедает слушать до конца.
Live24 03:41
Футбол
Ракицкий попрощался с Ивановичем после победы «Зенита» в Кубке России
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий на странице в социальной сети отметил победу в Кубке страны над «Химками» (1:0) и поблагодарил партнера по команде Бранислава Ивановича за игру.
Metaratings 14:24
Политика
Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение
Таджикистан официально проинформировал Москву о решении правительства страны возобновить авиасообщение с Россией, об этом информирует РИА Новости со ссылкой на департамент информации и печати МИД Таджикистана.
RT на русском 11:43
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Общество
Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News вчера в 08:48
Здоровье
Вирусологи считают, что в России будет больше двух волн коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Ura.ru, в России вирусологи предсказывают не менее двух волн коронавируса.
ToDay News Ufa 14:44
Киберспорт
Глава BioWare Austin показал концепты Anthem 2.0
Основная работа над Anthem 2.0, или Anthem NEXT, ведётся под присмотром отделения BioWare Austin.
Игромания.ру 13:56
Здоровье
Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa, доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки рассказал, что заражение коронавирусной инфекцией гораздо проще предотвратить, чем потом вылечиться от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 07:56
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС 13:47
Авто
Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe
Корейская компания Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Santa Fe с индексом N Performance.
CarsWeek.ru 10:30
Общество
Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве
Эхо Москвы 22 июля в 23:48
Футбол
Врач сборной Украины по футболу скончался от коронавируса
Врач харьковского "Металлиста" и сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом, сообщается на странице Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.
РИА Новости 16:04
Общество
За сутки число случаев коронавируса в мире выросло на 284 тысячи
За последние сутки заразившихся коронавирусом в мире стало больше на 284 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Ореанда-Новости 12:56
Происшествия
В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах
По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в ходе акции протеста в американском городе Луисвилл, штат Кентукки, сообщает местная газета Courier Journal.
РИА Новости 16:04
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Армия и оружие
Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения
Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело вчера в 08:07
Культура
Якубович отказался уходить с «Поля чудес»
Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
ПолитРоссия 12:31