Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой вчера в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

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В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

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Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 16:47, Ашберн
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Как сообщается, главный тренер "синих" Фрэнк Лэмпард окончательно потерял веру в Кепу Аррисабалагу.
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На военных учениях в США один танк выстрелил по другому

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Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье

Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

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Газета.Ru вчера в 03:56
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Музыка

Группа ABBA выпустит 5 новых песен впервые почти за 30 лет

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Общество

Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

РБК 07:14
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Политика

Таджикистан обратился к России с просьбой возобновить авиасообщение

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RT на русском 11:43
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Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
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Общество

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

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Музыка

Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ

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Киберспорт

Глава BioWare Austin показал концепты Anthem 2.0

Основная работа над Anthem 2.0, или Anthem NEXT, ведётся под присмотром отделения BioWare Austin.
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Американский врач назвал лучшее средство против коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, доктор Муртаза Ахтер из Аризонского университета в Соединенных Штатах Америки рассказал, что заражение коронавирусной инфекцией гораздо проще предотвратить, чем потом вылечиться от коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 07:56
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Происшествия

В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка

Следователи вернули матери ребенка, похищенного в субботу из роддома города Сальск в Ростовской области.
ТАСС 13:47
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Авто

Hyundai представила спортивную версию кроссовера Santa Fe

Корейская компания Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Santa Fe с индексом N Performance.
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Три месяца Виктория Дайнеко с ребенком не могут вернуться в Россию

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Еще 14 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве

Эхо Москвы 22 июля в 23:48
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Футбол

Врач сборной Украины по футболу скончался от коронавируса

Врач харьковского "Металлиста" и сборной Украины по футболу Антон Худаев умер в результате остановки сердца на фоне заражения коронавирусом, сообщается на странице Украинской ассоциации футбола (УАФ) в Facebook.
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Общество

За сутки число случаев коронавируса в мире выросло на 284 тысячи

За последние сутки заразившихся коронавирусом в мире стало больше на 284 тысячи человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
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Происшествия

В Луисвилле три человека пострадали при стрельбе на протестах

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РИА Новости 16:04
Происшествия

Тело утонувшего в реке ребенка обнаружили в Анапе

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
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Армия и оружие

Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения

Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
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Якубович отказался уходить с «Поля чудес»

Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
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