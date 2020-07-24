Экономика
Evo-rus.comВ России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей
На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.
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Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
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В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
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