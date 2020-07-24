Экономика
Evo-rus.comВ России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей
На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.
Читать в источнике
Оценить3,7K
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
с чего всё началось
В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.Известия23 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления
Московский Комсомолец24 июля в 10:36
В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений
Комсомольская правда24 июля в 09:35
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
Наука
Древние следы человека были обнаружены в Мексике
Rusargument 15:47
Политика
Избирательное законодательство к осенним выборам сильно изменилось
Осенние выборы пройдут в соответствии с радикально измененным избирательным законодательством.
Ведомости 16:55
Футбол
«Зенит» вывел «Динамо» в Лигу Европы
Московское «Динамо» получило право в грядущем сезоне выступать в Лиге Европы.
ProstoProSport вчера в 12:44
Происшествия
В Ростовской области родителям вернули похищенного из роддома ребенка
ТАСС вчера в 13:47
Экономика
В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты
Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Футбол
«Ман Сити» и «Реал» сыграют в Англии ответный матч ЛЧ
Сегодня стало известно о том, что матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Реал» состоится.
Все про Спорт ру 13:20
Политика
Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески
Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Общество
Похолодание ожидается в Москве 31 июля
Температура воздуха в Москве понизится на 6 — 8°C в пятницу, 31 июля, по сравнению с жаркой серединой недели.
RT на русском 19:03
Кино
В США скончался актер Джон Сэксон
За роль в фильме «Аппалуза» Джон Сэксон был представлен в номинации на лучшую мужскую роль второго плана на американской премии «Золотой глобус» в 1966 году.
RuNews24.ru 10:01
Политика
Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на $740,5 млрд
Американский сенат одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год. 2021 финансовый год начнется 1 октября текущего 2020 года.
ПРАЙМ 24 июля в 02:16
Шоу-бизнес
Гузеева станет ведущей «Дома-2»
Заслуженная артистка России Лариса Гузеева станет новой ведущей программы «Дом-2». В эфире она появится с 1 сентября.
Известия 12:49
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Интернет
Telegram запустил функцию видеозвонков
Anews 12:00
Политика
Германия не приняла предложение Трампа о возобновлении G8 с Россией
С предложением вернуть Россию в G8 выступил в начале июня президент США Дональд Трамп.
Коммерсантъ 18:32
Общество
СНБО заявил об утечке IP-адресов правительственных сайтов Украины
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил об утечке списка скрытых IP-адресов сайтов органов власти.
Известия 14:28
Политика
Шойгу представил Путину ряд предложений по программе вооружения
Министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту Владимиру Путину предложения по более качественному и объёмному выполнению программы вооружения.
RT на русском 09:22
Спорт
Матыцин заявил о том, что ВФЛА могут исключить из World Athletics
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) могут исключить из Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), передает ТАСС.
Газета.Ru 17:15
Политика
Байден опередил Трампа в трех ключевых штатах США
Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опередил по голосам поддержки действующего лидера страны Дональда Трампа в трех ключевых штатах.
Lenta.ru 17:19
Энергетика
Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия 03:47
Армия и оружие
В Эфиопии выведены из строя два российских «Панциря»
RuNews24.ru 12:28
Футбол
Экс-арбитр связал победу «Зенита» в Кубке России с «судейской ошибкой»
Напомним, в субботу «Зенит» обыграл подмосковные «Химки» в финале Кубка России по футболу в Екатеринбурге со счетом 1:0. Петербуржцы сделали так называемый «золотой дубль» — то есть победили и в кубке, и в чемпионате, повторив успех 2010 года.
Росбалт 13:59
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Авто
Названы три наиболее быстрых серийных внедорожника
Эксперты назвали тройку наиболее быстрых серийных внедорожников, которые сегодня доступны на рынке.
Informus.ru 15:09
Общество
В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала
В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru вчера в 11:37
Игры
Анализ трейлера Halo Infinite показал, что не так у игры с графикой
Отклики на показанный Microsoft игровой процесс Halo Infinite оказались спорными, причём до такой степени, что даже крупные СМИ стали сообщать о смешанной реакции.
3DNews 06:12
Общество
Роскомнадзор отстает от графика создания «суверенного Рунета»
Почти 600 млн рублей из бюджета на создание в рамках "суверенного Рунета" информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования не привели к запланированному результату в установленные сроки, сообщили в Счетной палате (СП).
Интерфакс 17:56