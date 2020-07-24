Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой вчера в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36

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Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

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Общество

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Финансы

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Общество

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Происшествия

Два человека погибли после съезда внедорожника в кювет в Новой Москве

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На Кубани подтвердили 92 новых случая заражения коронавирусом

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В России могут ввести дополнительный сбор с продаж алкоголя и табака

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Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году

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В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

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Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

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