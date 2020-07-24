Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.
Читать в источнике
Комментировать2,4K
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой вчера в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 20:28, Ашберн
Армия и оружие

Главный военно-морской парад состоится сегодня в Петербурге

Эхо Москвы 17:05
1
Происшествия

Станция метро «Новокузнецкая» в Москве заработала штатно

Станция московского метро "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии возобновила работу в обычном режиме.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
41
Общество

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

РИА Новости 17:46
44
Политика

Зеленский предложил Египту сотрудничество в космической сфере

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонной беседы с египетским лидером Абделем Фаттахом ас-Сиси предложил усилить сотрудничество двух государств в космической отрасли.
Известия вчера в 20:08
7
Общество

Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной

Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 13:55
427
Общество

Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял жителя Москвы, вставшего на одно колено перед мигрантом из Средней Азии.
Известия вчера в 18:42
855
Шоу-бизнес

Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания

РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
123
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен была госпитализирована с подозрением на инсульт

62-летняя Елена Кондулайнен была госпитализирована в медицинское учреждение с подозрением на инсульт.
Вокруг ТВ 06:18
60
Космос

«Теперь они смеются над нами» — Рунет о запуске китайского марсохода

Сожалением о состоянии российской космической программы и поздравлениями Китаю в честь запуска первого китайского марсохода отреагировали пользователи российского сегмента сети Интернет 23 июля на платформе Яндекс.Новости.
ИА Красная Весна 23 июля в 10:59
Общество

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение

Известный врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал возможность продления дистанционного обучения.
Online47.ru 19:33
4
Происшествия

Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии

Российская газета 09:54
193
Здоровье

В Узбекистане в очередной раз продлят карантин из-за коронавируса

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев одобрил предложение республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом о продлении коронавируса.
Inc-news.ru вчера в 02:37
3
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием

Газета.Ru вчера в 03:35
394
Общество

Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала

Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
110
Общество

В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Киберспорт

В Steam появилась возможность записаться на бета-тест игр

Кнопка называется Request Access. В описании указано, что нажав на нее, игрок запросит доступ к бета-тесту.
CyberSport.ru вчера в 15:36
Футбол

Артета заявил, что Аршавин и Мхитарян нужны «Арсеналу»

Артета в беседе с журналистом Sky Sports напомнил, что до Озила и Гюэндузи в команде выступали Касорла, Аршавин, Росицки, Мхитарян, Рэмси, и Уилшир.
ProstoProSport 16:49
Армия и оружие

Российские и сирийские войска окружили в Сирии около 3 тыс. боевиков

Avia.pro 05:38
22
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
513
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 4,25%

Банки в принципе неохотно снижают кредитные ставки, несмотря на уменьшение ключевой ставки ЦБ, обращает внимание инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверова.
Газета.Ru вчера в 09:24
1,2K
Футбол

Эксперт считает, что «Зенит» выиграл Кубок из-за судейской ошибки

Бывший арбитр всероссийской категории Игорь Федотов заявил, что пенальти, который решил судьбу матча финала Кубка России между «Зенитом» и «Химками», был назначен ошибочно.
Свободная Пресса 12:44
Общество

На время митингов в выходные Дегтярев улетит из Хабаровска в районы

ZAB.RU вчера в 10:48
988
Происшествия

В штате Юта самолет с шестью пассажирами рухнул на жилой дом

Газета.Ru 20:06
1
Шоу-бизнес

Гузеева назвала картину со своим участием «худшим фильмом всех времен»

Lenta.ru 19:37
Космос

Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE

Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 вчера в 11:50
9
Армия и оружие

В США предлагают продать Польше танки «Абрамс» для сдерживания России

The National Interest считает, что американские власти должны задуматься над тем, чтобы продать Польше свои танки "Абрамс".
Газета.Ru 15:46
60
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске

Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
231
Армия и оружие

На учениях в США один боевой танк случайно подбил другой

На одном из военных полигонов США боевой танк M1 Abrams случайно выстрелил в другой такой же, сообщает Military Times.
Life.ru 17:32
61
Единоборства

Емельяненко отказался засчитывать себе поражение от Исмаилова

«Пусть засчитает эту победу себе, а я себе это поражение считать отказываюсь», — добавил Емельяненко.
Lenta.ru 09:26
Армия и оружие

Индия ускорила разработку истребителя пятого поколения

Многие эксперты скептически отнеслись к индийским планам Индийские СМИ заявили о том, что ВПК страны увеличили интенсивность работ над перспективным истребителем пятого поколения AMCA.
Военное дело вчера в 08:07
20
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное