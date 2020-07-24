Экономика

Evo-rus.comEvo-rus.comВ России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой вчера в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
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Космос

РКК «Энергия» нашла возможность полета на Луну без сверхтяжелой ракеты

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Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
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Происшествия

В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
РБК 05:41
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Политика

Дмитрий Гудков покинул партию «Гражданская инициатива»

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, Дмитрий Некрасов и Александр Соловьев вышли из партии Гражданская инициатива ( Партия перемен ).
Znak.com 10:31
Кино

Два российских фильма вошли в программу Венецианского кинофестиваля

Коммерсантъ вчера в 12:47
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Происшествия

Два человека погибли после съезда внедорожника в кювет в Новой Москве

Известия 18:07
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Кино

Marvel представила тизер и первые две минуты фильма «Новые мутанты»

Студия Marvel показала мрачный тизер и первые две минуты фильма о подростках с суперспособностями Новые мутанты на Comic-Con.
NewInform 04:51
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Общество

Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ

Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена.
Известия 14:44
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Общество

Sony раздала деньги подписчикам PS Plus в честь юбилея сервиса

24 июля многие подписчики PS Plus неожиданно получили от Sony небольшую сумму на счет учетной записи в PS Store.
CyberSport.ru 03:39
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Здоровье

The Wall Street Journal (США): насколько смертелен covid-19? Ученые подбираются к ответу (The Wall Street Journal)

Судя по доле смертельных случаев из общего числа зараженных, включая незарегистрированные случаи, covid-19 убивает от 0,3% до 1,5% заболевших.
ИноСМИ 17:37
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Политика

Кедми рассказал, что останется от Прибалтики через 50 лет

Во время эфира на интернет-телеканале Iton TV один из зрителей задал вопрос о будущем Прибалтики, и о том, что станет с Литвой, Латвией и Эстонией через 30-50 лет, поскольку данные страны являются «рекордсменами по вымиранию» в Европейском союзе.
NewInform вчера в 06:31
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Происшествия

В Керченском проливе на патриотической акции утонула бронемашина

Во время патриотической акции, посвященной Керченско-Эльтигенской десантной операции 1943 года, в Керченском проливе затонула бронемашина.
BFM.ru 09:29
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Общество

В КНДР зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус

Власти КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию на территории страны.
Вести.Ru 18:45
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Футбол

ФК «Зенит» завоевал Кубок России

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) обыграл в субботу подмосковные «Химки» в финале розыгрыша Олимп-Кубка России-2019/20.
BFM.ru 12:15
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Киберспорт

Rockstar анонсировала крупнейшее в истории обновление для GTA Online

Никакой другой подробной информации разработчик не стал раскрывать. Насчет даты выхода патча также ничего не сообщается.
Evo-rus.com 11:15
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Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Космос

Мини-спутники Илона Маска преградили комету NEOWISE

Компания SpaceX с момента начала реализации проекта запустила более 500 спутников.
Дни24 вчера в 11:50
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Общество

В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала

Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 02:20
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Космос

Arianespace запустит три спутника 28 июля

Корпорация Arianespace приняла решение осуществить 28 июля с космодрома в Куру запуск ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту.
Росинформбюро 22 июля в 03:56
Футбол

Артета заявил, что Аршавин и Мхитарян нужны «Арсеналу»

Артета в беседе с журналистом Sky Sports напомнил, что до Озила и Гюэндузи в команде выступали Касорла, Аршавин, Росицки, Мхитарян, Рэмси, и Уилшир.
ProstoProSport 16:49
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
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Энергетика

В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России

В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском вчера в 12:45
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Политика

В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии

RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране.
РИА Новости вчера в 04:57
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Наука

В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса

Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия придумали особое миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить моментально выявить заражение коронавирусом, сообщается в статье на сайте университета.
РИА Новости 15:17
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Футбол

Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон

Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02
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Политика

Трамп: США скупили 90% мировых запасов препарата против коронавируса

Власти США скупили 90% мировых запасов препарата «Ремдесивир», который применяется для лечения пациентов с коронавирусом COVID-19, сообщил президент Дональд Трамп.
Коммерсантъ вчера в 21:30
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Политика

Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений

"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
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Общество

Жителям России рекомендовали сделать прививки от пневмококка и гриппа

Москва, 25 июля 2020, 22:33 — REGNUM Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции рекомендуется сделать жителям Российской Федерации в преддверии осени.
REGNUM 15:33
Кино

Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что открывшиеся после снятия ограничений кинотеатры начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, поскольку зрители сейчас не готовы к "тяжелым драмам".
Piter.tv 23 июля в 01:53
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Общество

Великобритания вновь ввела карантин для прибывающих из Испании

Власти Великобритании снова ввели двухнедельный карантин для прибывающих из Испании.
Газета.Ru 15:55
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