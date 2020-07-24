В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

с чего всё началось

Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.

В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

Религия Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса». 2,5K

Политика Дмитрий Гудков покинул партию «Гражданская инициатива» Оппозиционный политик Дмитрий Гудков, Дмитрий Некрасов и Александр Соловьев вышли из партии Гражданская инициатива ( Партия перемен ).

Общество Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена. 44

Политика Кедми рассказал, что останется от Прибалтики через 50 лет Во время эфира на интернет-телеканале Iton TV один из зрителей задал вопрос о будущем Прибалтики, и о том, что станет с Литвой, Латвией и Эстонией через 30-50 лет, поскольку данные страны являются «рекордсменами по вымиранию» в Европейском союзе. 1

Общество Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет. 511

Общество В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС. 9,3K

Космос Arianespace запустит три спутника 28 июля Корпорация Arianespace приняла решение осуществить 28 июля с космодрома в Куру запуск ракеты Ariane 5 с тремя спутниками на борту.

Футбол Артета заявил, что Аршавин и Мхитарян нужны «Арсеналу» Артета в беседе с журналистом Sky Sports напомнил, что до Озила и Гюэндузи в команде выступали Касорла, Аршавин, Росицки, Мхитарян, Рэмси, и Уилшир.

Общество Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста. 65

Энергетика В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции. 312

Политика В СЖР оценили просьбу пересмотреть лицензию RT на вещание в Британии RT сообщил, что британский теневой министр культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Джо Стивенс обратилась к исполнительному директору медиарегулятора Ofcom Мелани Доус с просьбой пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на вещание в стране. 3

Наука В США создали прибор для мгновенного выявления коронавируса Исследователи из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия придумали особое миниатюрное устройство, которое в будущем может позволить моментально выявить заражение коронавирусом, сообщается в статье на сайте университета. 615

Футбол Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21. 13

Политика Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений "Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян. 1K

Общество Жителям России рекомендовали сделать прививки от пневмококка и гриппа Москва, 25 июля 2020, 22:33 — REGNUM Прививки от гриппа и пневмококковой инфекции рекомендуется сделать жителям Российской Федерации в преддверии осени.