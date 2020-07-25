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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01
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Московский Комсомолец

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36
Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44
РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35
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