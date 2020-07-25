В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.

Сергей Беляков Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.