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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

На сегодняшний день вычет предоставляется до 120 тыс. руб. в год. В него включены образовательный и медицинский компоненты.В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известиявчера в 17:01
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РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВвчера в 22:35
Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35
РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35
РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44
Московский Комсомолец

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02

«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России

В финале Кубка России по футболу петербургский "Зенит" на поле "Екатеринбург Арены" обыграл подмосковную команду "Химки" с минимальным счетом – 1:0. У победителей встречи единственный мяч забил нападающий Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 84-й минуте.
«Зенит» обыграл «Химки» и завоевал Кубок России
Вести.Ru12:00
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В США создали прибор мгновенного выявления коронавируса у человека

Вашингтон, 25 июля 2020, 18:47 — REGNUM Способный практически мгновенно определять наличие коронавируса или следы антител в организме человека прибор создали учёные из Университета Джорджа Вашингтона (округ Колумбия).
REGNUM11:47
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Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала

Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс06:51
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Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия09:43
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«Газпром» и «Росатом» начнут производить «чистый» водород в 2024 году

До 2024 года «Газпром» будет изучать применение водорода и метано-водородного топлива в газовых установках (газотурбинных двигателях, газовых бойлерах и т.д.) и в качестве моторного топлива в разных видах транспорта.
РБК22 июля в 09:53
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МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне.
REGNUM10:04
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Росгвардия вторые сутки ищет пропавшего в Крыму трехлетнего ребенка

"Вторые сутки в селе Строгановка Симферопольского района более 70 военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ОМОН, полицейские, специалисты МЧС и волонтеры разыскивают пропавшего несовершеннолетнего местного жителя", - говорится в сообщении.
РИА Новости08:54
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Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход

Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания23 июля в 08:55
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