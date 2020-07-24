Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ получил предложение о введении пенсионного налогового вычета

В России может появиться еще один вид налогового вычета — пенсионный. Предложения в Центробанк направили «Альянс пенсионных фондов» и Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов, пишет газета «Известия».
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Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой вчера в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

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Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35
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Как сообщает официальный сайт парижан, у нападающего Килиана Мбаппе диагностировано растяжение связок правого голеностопного сустава.
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«Колос» — «Днепр-1»: кто окажется сильнее?

«Днепр-1» выиграл три последних матча, но сумеют ли днепряне продлить серию 25 июля в противостоянии с «Колосом» - ответ есть в прогнозе.
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Исмаилов победил Александра Емельяненко на турнире АСА

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Пушков высмеял вставшего на колено перед мигрантом москвича

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Общество

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В Дагестане в ДТП с четырьмя машинами погибли пять человек

В Хасавюртовском районе Дагестана в ДТП погибли пять человек. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Дагестана.
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Россиянам начнут выплачивать повышенные пенсии с августа

Три категории российских пенсионеров получат повышенные пенсии в августе. Увеличатся выплаты работающим пенсионерам.
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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
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В ЦСКА подвели итоги прошедшего сезона и утвердили стратегию развития клуба

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