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В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

Как сообщают «Известия», в нашей стране для того, чтобы стимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, предложили осуществить ввод отдельного налогового вычета. Подобные предложения уже озвучили АНПФ и НАПФ - в коллективном письме в ЦБ.В источнике
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
С чего всё началось
Известия

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известиявчера в 17:01
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Московский Комсомолец

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолецвчера в 10:36
Известия

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известиявчера в 17:02
РИА Новости

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новостивчера в 06:35
РБК

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБКвчера в 04:44
РЕН ТВ

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВвчера в 22:35
Lenta.ru

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ruвчера в 17:44
Комсомольская правда

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правдавчера в 09:35

Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х.
Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве
РБК07:14
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BFM.ruвчера в 14:53

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Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым

Глава штаба украинской партии «Европейская солидарность» и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что в случае если президент Владимир Зеленский примет решение наступать на Крым, то он встанет в первых рядах штурмового батальона.
Lenta.ruвчера в 11:51
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