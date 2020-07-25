В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

Как сообщают «Известия», в нашей стране для того, чтобы стимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, предложили осуществить ввод отдельного налогового вычета. Подобные предложения уже озвучили АНПФ и НАПФ - в коллективном письме в ЦБ.

Сергей Беляков Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.