В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.

с чего всё началось

Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.

Как сообщают «Известия», в нашей стране для того, чтобы стимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, предложили осуществить ввод отдельного налогового вычета. Подобные предложения уже озвучили АНПФ и НАПФ - в коллективном письме в ЦБ.

В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

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