Экономика

Live24Live24В России предложили ввести пенсионный вычет с лимитом 400 тыс. рублей

Как сообщают «Известия», в нашей стране для того, чтобы стимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, предложили осуществить ввод отдельного налогового вычета. Подобные предложения уже озвучили АНПФ и НАПФ - в коллективном письме в ЦБ.
Читать в источнике
Комментировать2,5K
Сергей Беляков
Граждане начинают активно вкладываться в финансовые продукты, если получают достаточный стимул, но текущие льготы по добровольному пенсионному страхованию недостаточны для прорыва.
— Сергей БеляковГородовой 24 июля в 01:45
с чего всё началось

Задача на вычитание: в РФ предложили ввести пенсионный налоговый вычет с лимитом 400 тыс

В России предложили ввести отдельный налоговый вычет, лимит для исчисления которого составит 400 тыс. рублей. Воспользоваться им смогут граждане, решившие самостоятельно копить на будущую пенсию — они получат право ежегодно возвращать до 52 тыс. рублей со своих добровольных взносов.
Известия23 июля в 17:01

Подробнее о событии

Пенсионные фонды поддержали идею налогового вычета за пенсионные накопления

Московский Комсомолец24 июля в 10:36

Пенсионный налоговый вычет предложили ввести в России

РЕН ТВ23 июля в 22:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РИА Новости24 июля в 06:35

ЦБ ответил на предложение ввести пенсионный налоговый вычет

РБК24 июля в 04:44

В России предложили ввести налоговый вычет для пенсионных накоплений

Комсомольская правда24 июля в 09:35

В России задумали ввести пенсионный налоговый вычет

Lenta.ru23 июля в 17:44

Для россиян могут ввести пенсионный налоговый вычет

Известия23 июля в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

Газета.Ru 25 июля в 11:37
9,9K
Гаджеты

В РФ стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года

Газета DAILY 24 июля в 14:52
12
Наука

Природное средство от коронавируса обнаружено в водорослях

Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин способен блокировать коронавирус SARS-CоV-2 лучше, чем, например, препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.
Российская газета вчера в 05:37
18
Футбол

Нападающий «Шахтера» Лисакович перейдет в «Локомотив»

Нападающий солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович перейдет в московский "Локомотив".
Газета.Ru вчера в 14:56
Происшествия

Осужденного владельца «Тараса Бульбы» объявят в международный розыск

По словам Леоненко, Белойвана планируют объявить в международный розыск.
Lenta.ru вчера в 22:49
2
Армия и оружие

В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости вчера в 18:23
Происшествия

В полиции установили участников шумного заезда в центре Екатеринбурга

Екатеринбург Онлайн вчера в 08:12
54
Футбол

Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»

Говорит Москва вчера в 15:53
Политика

Флаг США над генконсульством в Чэнду снят с флагштока

Американский флаг был снят с флагштока генерального консульства США в китайском городе Чэнду, сообщает CGTN.
RT на русском вчера в 23:20
10
Космос

Китай впервые запустил аппарат для исследования Марса

Новые Ведомости 24 июля в 05:43
540
Политика

«Грязные делишки»: The Times рассказало, почему Москва опасается МИ-6

Макинтайр напомнил о "грязных делишках", когда Лондон пытался предотвратить Октябрьскую революцию любыми способами.
Московский Комсомолец вчера в 23:43
Футбол

Президент «Сельты» назвал выкуп Смолова непростой задачей

Глава "небесных" назвал задачу по выкупу россиянина непростой.
Вести.Ru вчера в 16:14
Транспорт

В аэропорту «Шереметьево» вновь откроется для пассажиров терминал D

В преддверии начала полетов за рубеж аэропорт "Шереметьево" 27 июля возобновляет работу терминала D. Он был закрыт в начале апреля из-за снижения перевозок на фоне пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 19:32
Общество

Трамп ввел режим ЧС в Техасе из-за урагана «Ханна»

Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации в штате Техас из-за урагана «Ханна».
РБК вчера в 22:36
3
Футбол

«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Коммерсантъ вчера в 18:23
Единоборства

Чимаев победил техническим нокаутом Макки на турнире UFC

Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил британца Риса Макки на турнире UFC в ОАЭ, пишут «Известия».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:28
1
Экономика

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей

Развитие Корсакова оценили в 90 млрд рублей В правительстве возобновили дискуссию о развитии южносахалинского порта Корсаков.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество

NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах

По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин.
ИА Красная Весна вчера в 14:48
4
Экономика

Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным

Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 25 июля в 03:39
246
Кино

Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»

Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru вчера в 10:36
35
Политика

Соловьев высмеял действия Зеленского при захвате заложников в Луцке

РИА Новости вчера в 21:56
6
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ вчера в 23:41
16
Происшествия

Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
96
Кино

Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни

Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26
45
Авто

Название нового внедорожника запатентовала компания «Honda»

Как отмечают специалисты, самым очевидным кандидатом на новое название является Honda Passport.
ГЛАС.RU 24 июля в 08:58
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
45
Кино

Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»

Москва 24 24 июля в 06:23
22
Автоспорт

«Формула-1» отменила этапы в четырех странах

"Формула-1" отказалась от проведения гонок в четырех странах из-за отсутствия улучшений в ситуации с пандемией коронавируса в Северной и Южной Америке.
Народные новости 24 июля в 10:38
1
Общество

Жителям юга ЦФО не рекомендовали загорать на предстоящей неделе

Жителям южных регионов Центральной России на предстоящей неделе лучше не загорать из-за активного солнца, а живущим в Архангельской и Мурманской областях, наоборот, стоит больше быть на воздухе, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 21:13
41
Здоровье

В Петербурге 4-летний ребенок мог заразиться коронавирусом повторно

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обнаружили подозрение на повторный случай заражения COVID-19 у 4-летнего пациента.
Piter.tv 25 июля в 05:44
5
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное