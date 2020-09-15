В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
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При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.В источнике
С чего всё началось
Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа
В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
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