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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минтруд оценил идею введения минимальной часовой ставки

Газета.Ru03:54
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

РИА Новости23:23
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
РЕН ТВ

Проблему не решит: эксперты оценили идею почасового МРОТ

РЕН ТВ22:00
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01

Спецназовец нашел нестыковки в видео стрельбы Хаттаба из РПГ

После одного из боев с российским спецназом в январе 2000 года полевой командир, руководитель группировок самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ), наемник и террорист Хаттаб устроил показательную стрельбу из ручного противотанкового гранатомета (РПГ).
Lenta.ru09:57

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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