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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предложили ввести почасовой МРОТ

В США федеральная минимальная ставка оплаты часа труда составляет $7,25 (545 рублей). В России почасовой МРОТ необходим тем, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких граждан немного, считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минтруд оценил идею введения минимальной часовой ставки

Газета.Ru03:54
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01
РЕН ТВ

Проблему не решит: эксперты оценили идею почасового МРОТ

РЕН ТВ22:00
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

РИА Новости23:23

Су-27 и Су-30 перехватили три бомбардировщика США над Черным морем

В ведомстве отметили, что экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря.
РИА Новостивчера в 13:35
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Отменой визита Лаврова Россия послала верный и жесткий сигнал Германии

Москва, 15 сентября 2020, 10:51 — REGNUM Берлин целенаправленно и оголтело рвёт ткань германско-российских связей, и уговорами не поможешь, а вот жёсткие жесты — это именно то, что нужно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 сентября, комментируя сообщения об отмене визита главы МИД России Сергея Лаврова в Германию.
REGNUM03:51
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Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

Поединок седьмого тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги между волгоградским "Ротором" и футбольным клубом "Краснодар" отменён Дело всё в том, что в коллективе белорусского специалиста Александра Хацкевича несколько спортсменов заразились коронавирусной инфекцией.
Честный рейтинг букмекеров13 сентября в 12:45
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