Общество

Газета.RuГазета.RuВ России предложили ввести почасовой МРОТ

В США федеральная минимальная ставка оплаты часа труда составляет $7,25 (545 рублей). В России почасовой МРОТ необходим тем, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких граждан немного, считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
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с чего всё началось

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известиявчера в 17:01

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Минтруд оценил идею введения минимальной часовой ставки

Газета.Ru03:54

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

РИА Новостивчера в 23:23

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ruвчера в 17:12

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАССвчера в 20:42

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ruвчера в 19:13

Проблему не решит: эксперты оценили идею почасового МРОТ

РЕН ТВвчера в 22:00

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известиявчера в 17:01
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Семья Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram

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Политика

Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией.
RT на русском 02:04
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Политика

Нарышкин заявил об уничтожении всех запасов «Новичка» в России

Все запасы отравляющего вещества «Новичок» были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Известия 04:28
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Общество

Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев

Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры.
РБК 03:31
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Культура

Библиотека №182 отметит юбилей Агаты Кристи

Наш район Котловка вчера в 02:41
Политика

Володин: Госдума продолжит работу по соцобязательствам в бюджете-2021

Москва, 15 сентября 2020, 10:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал одним из приоритетных законов осенней сессии — проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.
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Шоу-бизнес

Кристина Асмус сделала тройное сальто

Актриса в своём Инстаграме поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто - один из самых сложных трюков из гимнастики.
Paparazzi.ru 02:34
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Кино

Гарик Харламов озвучит перерисованного Волка в новом «Ну, погоди»

Газета.Ru 03:17
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Общество

Попова предупредила об опасности переболевших COVID в течение 90 дней

Человек, переболевший COVID-19, может представлять опасность для окружающих еще в течение 90 дней, поскольку он продолжает выделять вирус SARC-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РБК 04:27
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Общество

В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 зараженных COVID-19

За последние сутки в столице выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 03:57
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Кино

Суд не разрешил прокат четырех фильмов проекта «Дау» в России

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании «Феномен филмз», просившей обязать Минкультуры выдать прокатные удостоверения фильмам проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского.
Ведомости 03:22
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Технологии

YouTube объявил о запуске конкурента TikTok под названием Short

Дни24 04:10
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Политика

Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»

На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна вчера в 10:55
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Шоу-бизнес

Актриса Яковлева сделала пластическую операцию у хирурга Гурченко

Хирург сделал круговую подтяжку лица. Врач, который оперировал актрису, раньше работал с Людмилой Гурченко.
Экономика сегодня вчера в 12:48
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Общество

Москвичей предупредили о «пузыре» полярного холода

РИА Новости 04:08
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Армия и оружие

Кедми указал на 4 мощных фактора, мешающих США напасть на Россию

Кедми отмечает, что данное вооружение и является основными факторами, сдерживающими Америку от нападения на Россию.
Evo-rus.com 02:08
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Шоу-бизнес

Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана

Певица Наташа Королева прокомментировала инцидент с ограблением ее квартиры, после которого в СМИ появились сообщения об изменах ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
РИА Новости 03:57
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Путешествия

Интернет возмутили «пивные животы» на пляжах Крыма

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Общество

Часть съедобных грибов признали опасными

РИА Новости вчера в 19:05
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Здоровье

В Самарской области увеличивается количество больных коронавирусом

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что сохраняется тенденция к увеличению больных коронавирусом среди тех, кто проходит лечение амбулаторно, так как они либо не имеют выраженных симптомов заболевания, либо оно протекает в легкой форме.
РегионСамара.ру вчера в 23:15
9
Общество

Авиакомпании РФ начали запрашивать допуски к рейсам за рубеж

Росавиация впервые за время пандемии COVID-19 анонсировала заседание межведомственной комиссии при Минтрансе, распределяющей допуски на полеты за рубеж.
Интерфакс 01:52
Общество

Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19

В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК вчера в 08:16
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Общество

МВД не планирует наказывать за оскорбление полицейских в интернете

Предполагалось его дополнить введением ответственности за оскорбление сотрудника полиции в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете.
Говорит Москва 03:27
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Здоровье

В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса

В Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах, сообщает e1.ru Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора.
Вестник 02:05
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Полмиллиона выплатят за помощь в поимке сбежавших «Бонни и Клайда»

Полиция Иркутской области объявила вознаграждение за поимку двух беглых преступников Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной.
Sibnet Новости 00:30
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Политика

Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд

Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд.
Деловое.ТВ вчера в 11:16
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Экономика

«Совкомфлот» планирует привлечь от $500 млн в рамках IPO в Москве

Компания ожидает привлечь за счет IPO не менее $500 млн. Государство в результате сохранит статус мажоритарного акционера.
Интерфакс 03:40
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Общество

В России за сутки выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом

Число заражений коронавирусной инфекцией в России выросло на 5529 за последние сутки.
Общественная служба новостей 04:10
Политика

В Белоруссии заявили о желании соседей оторвать страну от России

В Минобороны Белоруссии заявили о желании соседей оторвать республику от России, испортив отношения между двумя странами.
Lenta.ru 04:06
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Футбол

Лэмпард остался доволен игрой «Челси» в матче против «Брайтона»

Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча первого тура чемпионата Англии против "Брайтон энд Хоув Альбион".
Газета.Ru вчера в 21:36
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