В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».

с чего всё началось

В США федеральная минимальная ставка оплаты часа труда составляет $7,25 (545 рублей). В России почасовой МРОТ необходим тем, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких граждан немного, считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

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