Общество
Газета.RuВ России предложили ввести почасовой МРОТ
В США федеральная минимальная ставка оплаты часа труда составляет $7,25 (545 рублей). В России почасовой МРОТ необходим тем, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких граждан немного, считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.
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с чего всё началось
В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».Известиявчера в 17:01
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Семья Заворотнюк опубликовала новые фотографии в Instagram
CT news вчера в 16:36
Политика
Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Южной Осетией.
RT на русском 02:04
Политика
Нарышкин заявил об уничтожении всех запасов «Новичка» в России
Все запасы отравляющего вещества «Новичок» были уничтожены в соответствии с протоколами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Известия 04:28
Общество
Мурашко сообщил о жалобах у привитых вакциной от COVID-19 добровольцев
Примерно каждый седьмой привитый от коронавируса доброволец пожаловался на неприятные ощущения — мышечные боли, слабость, повышение температуры.
РБК 03:31
Культура
Библиотека №182 отметит юбилей Агаты Кристи
Наш район Котловка вчера в 02:41
Политика
Володин: Госдума продолжит работу по соцобязательствам в бюджете-2021
Москва, 15 сентября 2020, 10:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал одним из приоритетных законов осенней сессии — проект федерального бюджета на 2021−2023 годы.
REGNUM 03:15
Шоу-бизнес
Кристина Асмус сделала тройное сальто
Актриса в своём Инстаграме поделилась видеороликом со съёмок, на которых она исполняет тройное сальто - один из самых сложных трюков из гимнастики.
Paparazzi.ru 02:34
Общество
Попова предупредила об опасности переболевших COVID в течение 90 дней
Человек, переболевший COVID-19, может представлять опасность для окружающих еще в течение 90 дней, поскольку он продолжает выделять вирус SARC-CoV-2, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РБК 04:27
Общество
В Москве впервые с 30 июня выявили более 700 зараженных COVID-19
За последние сутки в столице выявили 730 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
РБК 03:57
Кино
Суд не разрешил прокат четырех фильмов проекта «Дау» в России
Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании «Феномен филмз», просившей обязать Минкультуры выдать прокатные удостоверения фильмам проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского.
Ведомости 03:22
Политика
Путин указал Макрону на неуместность обвинений в «деле Навального»
На неуместность бездоказательных обвинений российской стороны в произошедшем с блогером Навальным указал президенту Франции Эммануэлю Макрону президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 14 сентября, сообщает пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Актриса Яковлева сделала пластическую операцию у хирурга Гурченко
Хирург сделал круговую подтяжку лица. Врач, который оперировал актрису, раньше работал с Людмилой Гурченко.
Экономика сегодня вчера в 12:48
Общество
Москвичей предупредили о «пузыре» полярного холода
РИА Новости 04:08
Армия и оружие
Кедми указал на 4 мощных фактора, мешающих США напасть на Россию
Кедми отмечает, что данное вооружение и является основными факторами, сдерживающими Америку от нападения на Россию.
Evo-rus.com 02:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала сообщения об измене Тарзана
Певица Наташа Королева прокомментировала инцидент с ограблением ее квартиры, после которого в СМИ появились сообщения об изменах ее супруга Сергея Глушко, известного под псевдонимом Тарзан.
РИА Новости 03:57
Общество
Часть съедобных грибов признали опасными
РИА Новости вчера в 19:05
Здоровье
В Самарской области увеличивается количество больных коронавирусом
Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян рассказал, что сохраняется тенденция к увеличению больных коронавирусом среди тех, кто проходит лечение амбулаторно, так как они либо не имеют выраженных симптомов заболевания, либо оно протекает в легкой форме.
РегионСамара.ру вчера в 23:15
Общество
Авиакомпании РФ начали запрашивать допуски к рейсам за рубеж
Росавиация впервые за время пандемии COVID-19 анонсировала заседание межведомственной комиссии при Минтрансе, распределяющей допуски на полеты за рубеж.
Интерфакс 01:52
Общество
Мишустин продлил стимулирующие выплаты врачам за борьбу с COVID-19
В начале сентября Мишустин заявил, что правительство выделит на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорых почти 22 млрд руб. и еще 1,8 млрд руб. на поддержку работников социальных учреждений, среди которых есть дома престарелых и интернаты для инвалидов.
РБК вчера в 08:16
Общество
МВД не планирует наказывать за оскорбление полицейских в интернете
Предполагалось его дополнить введением ответственности за оскорбление сотрудника полиции в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете.
Говорит Москва 03:27
Здоровье
В Екатеринбурге 96 классов закрыты из-за ОРВИ и коронавируса
В Екатеринбурге по данным на утро 15 сентября на карантин из-за ОРВИ переведены 74 класса в 34 школах, сообщает e1.ru Для того, чтобы закрыться на карантин из-за простуды, школам не нужно предписание Роспотребнадзора.
Вестник 02:05
Происшествия
Полмиллиона выплатят за помощь в поимке сбежавших «Бонни и Клайда»
Полиция Иркутской области объявила вознаграждение за поимку двух беглых преступников Сергея Устюгова и Татьяны Никитиной.
Sibnet Новости 00:30
Политика
Владимир Путин: Россия предоставит Белоруссии госкредит на $1,5 млрд
Россия предоставит Белоруссии государственный кредит объемом $1,5 млрд.
Деловое.ТВ вчера в 11:16
Экономика
«Совкомфлот» планирует привлечь от $500 млн в рамках IPO в Москве
Компания ожидает привлечь за счет IPO не менее $500 млн. Государство в результате сохранит статус мажоритарного акционера.
Интерфакс 03:40
Общество
В России за сутки выявили 5529 новых случаев заражения коронавирусом
Число заражений коронавирусной инфекцией в России выросло на 5529 за последние сутки.
Общественная служба новостей 04:10
Политика
В Белоруссии заявили о желании соседей оторвать страну от России
В Минобороны Белоруссии заявили о желании соседей оторвать республику от России, испортив отношения между двумя странами.
Lenta.ru 04:06
Футбол
Лэмпард остался доволен игрой «Челси» в матче против «Брайтона»
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча первого тура чемпионата Англии против "Брайтон энд Хоув Альбион".
Газета.Ru вчера в 21:36