В США федеральная минимальная ставка оплаты часа труда составляет $7,25 (545 рублей). В России почасовой МРОТ необходим тем, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких граждан немного, считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

С чего всё началось Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия». Известия 17:01