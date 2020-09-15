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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предложили ввести почасовой МРОТ

В США федеральная минимальная ставка оплаты часа труда составляет $7,25 (545 рублей). В России почасовой МРОТ необходим тем, кто получает около 70–80 рублей в час, и таких граждан немного, считает проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минтруд оценил идею введения минимальной часовой ставки

Газета.Ru03:54
РИА Новости

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

РИА Новости23:23
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
РЕН ТВ

Проблему не решит: эксперты оценили идею почасового МРОТ

РЕН ТВ22:00

На границе Белоруссии и Украины скопились несколько сотен хасидов

Несколько сотен паломников-хасидов скопились на границе Белоруссии и Украины, они не оставляют попыток попасть на Украину несмотря на запрет, сообщила во вторник пресс-служба украинской государственной пограничной службы.
РИА Новости02:38
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Минобороны Белоруссии допускает силовой ответ на угрозы из-за рубежа

В Минобороны Белоруссии не исключают силовой вариант реагирования на прямые военные угрозы стране, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества генерал-майор Олег Воинов (его слова приводятся на сайте ведомства).
Коммерсантъ05:15
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