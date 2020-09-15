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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
РИА Новости

В России предложили ввести почасовой МРОТ

РИА Новости23:23
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52
РЕН ТВ

В России предложили ввести минимальную зарплату в час

РЕН ТВ17:26
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01

Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа разместил на рекламных плакатах, призывающих поддержать американские войска, изображения истребителей МиГ-29 и оружия российского производства, пишет 14 сентября Politico.
Штаб Трампа использовал в рекламе изображения российских истребителей
Известия00:22
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Карпин: Хашимото не сыграл с «Локомотивом» из-за проблем с коленом

Полузащитник "Ростова" Кенто Хашимото не вышел на поле в матче седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с московским "Локомотивом" из-за проблем с коленом, заявил главный тренер ростовской команды Валерий Карпин.
РИА Новости17:57

Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom объединяются

Виртуальные операторы связи Danycom.Mobile и MCN Telecom подписали соглашение о намерении объединить технологии и абонентскую базу по бизнес-модели разделения расходов и доходов, говорится в сообщении Danycom.Mobile.
ПРАЙМвчера в 05:46

В Кремле рассказали об итогах переговоров Путина и Лукашенко

Россия рефинансирует госдолг Белоруссии Президент России Владимир Путин заявил действующему главе Белоруссии Александру Лукашенко, что согласен предоставить кредит республике в размере 1,5 миллиарда долларов.
Lenta.ruвчера в 13:37
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