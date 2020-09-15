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РИА Новости
РИА Новости

В России предложили ввести почасовой МРОТ

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить предложения по введению понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.В источнике
С чего всё началось
Известия

Учесть за 60 минут: в России обсудят введение почасового МРОТа

В России обсудят введение в законодательство понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда. Идея сформировать позицию по этому вопросу включена в предложения к проекту Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы, выяснили «Известия».
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Lenta.ru19:13
РЕН ТВ

Проблему не решит: эксперты оценили идею почасового МРОТ

РЕН ТВ22:00
ТАСС

«Известия»: в России планируют обсудить введение минимальной зарплаты в час

ТАСС20:42
РИА Новости

В России предложили ввести почасовой МРОТ

РИА Новости23:23
Газета.Ru

В РФ обсудят введение минимальной зарплаты в час

Газета.Ru18:52
URA.Ru

В России планируют ввести почасовой МРОТ

URA.Ru17:12
Известия

В России обсудят введение минимальной зарплаты в час

Известия17:01

Россия снимет резерв силовиков на границе с Белоруссией

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - цитирует ТАСС слова Дмитрия Пескова.
Ридусвчера в 14:46
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Глава британской разведки признал преимущество России в военной сфере

По словам главы британской разведки, Россия выбрала качественное, а не количественное развитие вооружений, что дало ей огромное преимущество перед Западом, передает «Взгляд».
Слово и Дело13 сентября в 09:20
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NYT сообщила о намерении Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
1,9K

Зенит — Арсенал (Тула) 3:1

Петербургский "Зенит" на своем поле одержал победу над тульским "Арсеналом" в матче 7-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ruвчера в 13:22

Условием для получения соцвыплат медиками может стать вакцинация

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава выступил с предложением о том, чтобы рассмотреть возможность введения материальных санкций для медицинских работников, которые отказываются от прохождения вакцинации.
RuNews24.ruвчера в 08:23
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Цепкало заявил о подготовке документов по Лукашенко для Гааги

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в ходе онлайн-трансляции на своем Youtube-канале заявил, что группа иностранных юристов готовит документы для привлечения Александра Лукашенко в ответственности в международном суде в Гааге.
Lenta.ru18:18
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