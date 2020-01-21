Общество
ИнтерфаксВ России предложили ввести понятие педагогической тайны
Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.
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с чего всё началось
Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.Известиявчера в 16:01
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Общество
Поклонская назвала заявление Водонаевой о маткапитале бредом
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала бредом, оскорбляющим и унижающим россиян, слова телеведущей Алены Водонаевой относительно целесообразности выплат материнского капитала.
Общество
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Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
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Песков объяснил спешку с конституционной реформой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил приоритетность рассмотрения законопроекта о внесении поправок в Конституцию невозможностью «откладывать этот вопрос в долгий ящик».
Происшествия
Пожар в детской поликлинике на юго-западе Москвы потушен
Пожарные ликвидировали загорание оргтехники, возникшее в одном из помещений детской поликлиники на юго-западе Москвы.
Общество
Сбербанк сообщил о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке, она была отражена, сообщил зампред банка Станислав Кузнецов, передает «РИА Новости».
Происшествия
Жертвой нового типа коронавируса в Китае стал четвертый человек
Ранее власти КНР подтвердили возможность передачи коронавируса нового типа от человека к человеку.
Политика
Россия и Израиль обсудили помилование осужденной за гашиш девушки
Россия и Израиль обсудили вероятное помилование осужденной за контрабанду гашиша еврейской девушки Наамы Иссахар.
Хоккей
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Футбол
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин перейдет в «Сочи» на правах аренды.
Происшествия
Красноярский заключенный сделал муляж себя и сбежал из колонии
Общество
Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы
Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.
Происшествия
Пассажир вынужденно севшего в Казани самолёта умер
Общество
Недовольная низкой зарплатой министр образования возмутила украинцев
Жалобы министра не нашли понимания у украинцев, которые напомнили, что средняя зарплата по стране в три раза меньше, чем у Новосад.
Происшествия
Названа предварительная причина пожара в Томской области
Стало известно, что послужило предположительной причиной смертельного пожара, произошедшего в деревянном жилом доме в посёлке Причулымский Томской области.
Общество
В Финляндии предлагают ограничить туризм
Финские ученые предлагают ограничить турпоток в Суоми ради комфорта местных жителей.
Армия и оружие
Британия испытала танк с искусственным зрением
Разработан "городской танк" собственными силами Королевского танкового корпуса при участии исследовательского центра Минобороны Великобритании.
Политика
Песков прокомментировал встречу Путина и Джонсона в Германии
Общение главы РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на полях саммита в Берлине по мирному урегулированию в Ливии прошло конструктивно, заявил 20 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
Сын сити-менеджера Чебоксар приговорен к реальному сроку
Сын сити-менеджера Чебоксар Алексея Ладыкова Олег приговорен к 3 годам и 9 месяцам колонии общего режима (с учетом прошлого приговора).
Кино
Путин поздравил Дмитрия Харатьяна с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летием актера и продюсера, народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна.
Наука
МКС оказалась загрязнена грибками и бактериями
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba делает обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
Как сообщает ToDay News Ufa, специалисты компании Toshiba долго время трудились над созданием особого алгоритма.
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Oхfam: две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
В 2019 году совокупное состояние 2153 миллиардеров оказалось больше, чем у 4,6 млрд человек, говорится в докладе фонда Oxfam International.
Общество
Принц Гарри прокомментировал свой отказ от королевского титула
Принц Гарри, который вместе с женой Меган Маркл принял решение об отказе от королевского титула, впервые официально прокомментировал свое решение.
Наука
Ученые обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств
Общество
Какие соцвыплаты вырастут с 1 февраля
Как рассказали в Пенсионном фонде России, с 1 февраля увеличится размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) для федеральных льготников.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.
Общество
В Пулково стали продавать иконы с Путиным
В петербургском аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным.
Политика
Власти США ужесточат выдачу виз для приезжающих рожать туристов
Соединенные Штаты планируют ужесточить правила выдачи визы для беременных туристов, чтобы прекратить "родильный туризм".