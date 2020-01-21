Общество

ИнтерфаксИнтерфаксВ России предложили ввести понятие педагогической тайны

Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей.
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Блок для учителя: в России предложили ввести понятие педагогической тайны

Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.
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