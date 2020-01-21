Общество
Российская газетаДля учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
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с чего всё началось
Для всех специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны. Суть идеи в том, чтобы запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей, как врачам — информацию о здоровье пациентов.Известиявчера в 16:01
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Рэпера Гуфа задержали в аэропорту Абу-Даби
Рэпер Алексей Долматов, более известный под сценическим прозвищем Гуф, был задержан полицией в Абу-Даби.
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Общество
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Министр планирует договориться о механизме, который позволит оставить средства от продажи тюрем внутри ведомства и улучшить его инфраструктуру.
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Хоккей
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Медведев обыграл Тиафо на старте Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев пробился во второй круг Australian Open.
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По данным российского министерства обороны, советские войска, «несмотря на свои ограниченные резервы, пытались оказать повстанцам возможную помощь», пока «солдаты армии Крайовой (верной польскому правительству в изгнании) уничтожали оставшихся в городе евреев и украинцев».
Общество
Уроженка Чечни обратилась в СКР из-за попыток изгнать из нее джинна
Уроженка Грозного, 22-летняя чеченка Аминат Лорсанова обратилась в Следственный комитет России с жалобой на избиения и пытки из-за ее сексуальной ориентации и отказа от ислама.
Происшествия
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Астрономы заметили гравитационные волны со стороны Бетельгейзе
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В Сбербанке рассказали о мощнейшей в его истории DDoS-атаке
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