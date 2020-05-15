В Национальном родительском комитете (НРК) предложили ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.

с чего всё началось

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

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