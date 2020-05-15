Коронавирус
Lenta.ruВ России предложили ввести пособие на маски и перчатки
Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
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с чего всё началось
В Национальном родительском комитете (НРК) предложили ввести в России специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты (масок и перчаток) до окончания пандемии коронавируса.RT на русскомвчера в 23:05
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