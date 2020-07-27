Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс РФ "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

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Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета (СК) России генерал-полковника Елену Леоненко.

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