Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

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Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета (СК) России генерал-полковника Елену Леоненко.

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