Общество
Lenta.ruВ России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Российские правоохранители разработали проект новой статьи Уголовного кодекса РФ «Налоговое мошенничество». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета (СК) России генерал-полковника Елену Леоненко.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.РИА Новостивчера в 21:03
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