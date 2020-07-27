Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

По данным агентства, разработкой статьи занимаются совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК. Ранее сообщалось, что за 2019 год Москва стала регионом-лидером по налоговым преступлениям. За год там было возбуждено 228 уголовных дел по соответствующим статьям.
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с чего всё началось

Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс — "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.
РИА Новостивчера в 21:03

Подробнее о событии

В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

РБК00:43

Силовики разработали новую статью УК РФ

Коммерсантъвчера в 22:33

Силовики предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

РИА Новостивчера в 21:03

В России предложили добавить новую статью в Уголовный кодекс

Известиявчера в 21:41

Статью «Налоговое мошенничество» хотят внести в Уголовный кодекс РФ

News.ruвчера в 21:18

УК РФ предложили пополнить новой статьей

Газета.Ruвчера в 21:04

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

Lenta.ruвчера в 21:57
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Шоу-бизнес

Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»

Lenta.ru вчера в 13:57
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
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Экономика

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
ТАСС вчера в 17:06
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Общество

В Японии скончался дизайнер Кансай Ямамото

В Японии скончался известный дизайнер одежды Кансай Ямамото, ему было 76 лет, передает телеканал NHK.
МИР 24 01:26
Политика

Глава МИД Германии выступил против возвращения России в G7

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что он против участия России в заседаниях "большой семерки" до решения украинского вопроса.
Интерфакс вчера в 22:44
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Общество

Гидрометцентр не рекомендовал загорать на юге России

Москва, 27 июля 2020, 08:16 — REGNUM Специалисты Гидрометцентра рекомендуют избегать длительного нахождения на солнце в ряде регионов центральной и южной части России.
REGNUM 01:16
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Политика

Вашингтон усилил давление на подрядчиков «Северного потока-2»

Вашингтон усилил давление на европейских подрядчиков, занятых в строительстве газопровода "Северный поток-2".
Российская газета 25 июля в 23:50
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Общество

В Петербурге возобновили работу ТЦ и рестораны

В Санкт-Петербурге с понедельника, 27 июля, возобновляют работу торговые центры, заведения общественного питания, туроператоры и детские сады, сообщается на сайте городского правительства.
Газета.Ru 01:59
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Наука

Израильские ученые опровергли представления о мозге

При помощи МРТ был исследован мозг примерно 130 млекопитающих видов. Диапазон – от мыши до человека.
ToDay News Ufa 01:17
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Происшествия

Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре

Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
11
Общество

Девять человек заразились коронавирусом в Карелии за минувшие сутки

Выздоровели еще 13 человек: в Петрозаводске – 10, в Суоярвском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1. Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 354,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,6 раза выше и составляет 553,7 случая, по Северо-Западу – 541,4. Пять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией.
ИА Республика 01:26
9
Единоборства

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом

Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 25 июля в 04:05
47
Общество

На карты россиян придет новое пособие до 6 000 руб. до 31 августа

Стоит отметить, что пособие получат не все семьи. Речь идет только о тех семьях, где один или оба родители лишились работы.
Лезги газет 01:37
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Футбол

«Ювентус» в 9-й раз подряд выиграл чемпионат Италии по футболу

Коммерсантъ вчера в 18:23
Политика

Сербский политик заявил об усилении антироссийского курса Белграда

Внешнеполитический курс Белграда на подрыв дружбы между россиянами и сербами резко ускорился в последние месяцы и напрямую связан с президентом страны Александром Вучичем, считает сербский политик и общественный деятель Младжан Джорджевич.
News.ru вчера в 05:49
204
Общество

За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность

Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
131
Общество

Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина

Первое место занял Люксембург, Россия оказалась на 20-й позиции, между Чехией и Греций.
Коммерсантъ вчера в 23:41
53
Происшествия

В Сиэтле в результате беспорядков пострадали 60 полицейских

В массовых беспорядках пострадали 59 полицейских. Ранее власти города назвали происходящее в Сиэтле бунтом.
Коммерсантъ вчера в 23:54
177
Футбол

ФК «Зенит» завоевал Кубок России по футболу

P1spb.ru 25 июля в 18:20
11
Экономика

Правительство РФ выделит 20 млрд рублей на выплаты безработным

Москва, 24 июля 2020, 13:58 — REGNUM Правительство России направит регионам 20 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, заявил 24 июля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
REGNUM 24 июля в 06:58
265
Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 25 июля в 12:44
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Игры

GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
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Происшествия

В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика

Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
325
Технологии

Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов

В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ПРАЙМ вчера в 19:04
3
Общество

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 16 млн 200 тысяч

На второй строчке находится Бразилия (почти 2,5 млн человек), В Индии заразились почти 1,5 млн человек, она на третьем месте.
Говорит Москва 01:42
11
Энергетика

Дегтярев удивился информации о закупке газа «Сахалин-1» за доллары

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, 26 июля, в ходе встречи с жителями Советской Гавани удивился тому, что регион закупает сахалинский газ, добывающийся американской компанией Exxon Neftegas, за доллары.
Известия вчера в 03:47
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Музыка

Группа BTS установила мировой рекорд по числу зрителей онлайн-концерта

Piter.tv 24 июля в 04:10
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Здоровье

Онищенко назвал специфические симптомы коронавируса

Некоторые симптомы заражения коронавирусом не встречаются при гриппе, например затрудненность дыхания, потеря обоняния и чувства вкуса, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
РИА Новости вчера в 16:37
377
Общество

СК назвал российские регионы-лидеры по числу налоговых преступлений

Как сообщила в интервью РИА Новости зампредседателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко, в 2019 году по числу уголовных дел в налоговой сфере лидировали Москва (228) и Московская область (152).
RuNews24.ru вчера в 22:41
45
Общество

В Башкирии количество зараженных коронавирусом достигло 6607 человек

Министр здравоохранения РБ Максим Забелин во время оперативного совещания в правительстве сообщил актуальные данные по ситуации с коронавирусом.
Горобзор.ру 01:22
Как работают Яндекс.Новости?
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