Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс — "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

с чего всё началось

Правоохранительные органы разработали проект статьи Уголовного кодекса о налоговом мошенничестве. Об этом сообщила в интервью «РИА Новости» заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник Елена Леоненко.

В СК предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

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