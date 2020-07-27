Общество
Lenta.ruВ России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
По данным агентства, разработкой статьи занимаются совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК. Ранее сообщалось, что за 2019 год Москва стала регионом-лидером по налоговым преступлениям. За год там было возбуждено 228 уголовных дел по соответствующим статьям.
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с чего всё началось
Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс — "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.РИА Новостивчера в 21:03
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Политика
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Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Армия и оружие
Бессрочное перемирие в Донбассе нарушили
Командование Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщило о нарушении самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) бессрочного перемирия в Донбассе в первый день вступления в силу мер по его обеспечению.
Lenta.ru 05:36
Общество
Дегтярев впервые встретился с участниками акций в Хабаровске
Известия вчера в 20:23
Общество
Тимати сообщил об уходе из Black Star
Певец Тимур Юнусов, более известный как Тимати, объявил об уходе из лейбла Black Star, сооснователем которого он является.
РБК 06:00
Общество
Около 300 тыс. иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тыс. иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия вчера в 19:55
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 25 июля в 13:54
Культура
Леонид Якубович опроверг свой уход из шоу «Поле чудес»
Якубович подчеркнул, что он не уходит из шоу, все зависит от руководства Первого канала, которое решает дальнейшую судьбу передачи.
Evo-rus.com 06:05
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Интернет
У пользователей Telegram появилась возможность делать видеозвонки
Telegram запустил в тестовом режиме функцию видеозвонков для пользователей iOS, передаёт издание «Код Дурова».
Аргументы и Факты вчера в 10:07
Шоу-бизнес
Новой ведущей «Дома-2» стала Лариса Гузеева
Лариса Гузеева стала новой ведущей реалити-шоу «Дом-2». Она будет вести шоу «Бородина против Бузовой», сообщает kp.ru.
Культуромания вчера в 12:41
Экономика
«Лента» увеличила розничную выручку на 9,6% за полгода
Розничная выручка торговой сети «Лента» по итогам первого полугодия 2020 года выросла на 9,6% год — до 213,4 млрд рублей.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 06:12
Экономика
Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
Российская газета 01:11
Общество
На карты россиянам придет новое пособие до 6 тыс. рублей до 31 августа
Как сообщает PRIMPRESS, пособие смогут получить все родители несовершеннолетних детей, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.
Live24 02:41
Общество
В Улан-Удэ два выпускника сдали ЕГЭ по физике на 100 баллов
Стали известны результаты ЕГЭ по физике. В Улан-Удэ два выпускника набрали по 100 баллов.
Байкал-Daily 05:54
Общество
Мишустин подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми
Председатель правительства уточнил, что этим категориям граждан после выхода на пенсию или из декретного отпуска зачастую необходимо пройти переобучение или повысить квалификацию, однако ранее региональные госслужбы занятости не могли самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии организаторам подобных курсов.
РИА Новости 04:52
Экономика
ФНС обнародовала список 10 крупнейших налогоплательщиков Омской области
Как сообщили в Федеральной налоговой службе, за 6 месяцев 2020 года десять крупнейших налогоплательщиков Омской области направили в федеральный бюджет Российской Федерации 23,3 млрд рублей, или 70,2% от общей доли поступлений от Омской области.
Вечерний Омск. Неделя 00:45
Энергетика
Плохие отношения США с Китаем сыграли на руку России, заявил эксперт
Отношения Китая и США находятся в худшем за всю историю состоянии, наряду с более низкой себестоимостью, это помогло России опередить по объемам поставок СПГ американских экспортеров сжиженного природного газа на рынок КНР, прокомментировал РИА Новости ведущий аналитик ИК "Велес Капитал" Александр Сидоров.
РИА Новости 06:39
Наука
Проект квантового интернета представили в США
Уже через год интернет, основанный на принципах квантовой физики, соединит Национальную лабораторию им. Ферми в штате Иллинойс и лабораторию в Чикагском университете.
Сайт интересных новостей 25 июля в 20:17
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Кино
Скончалась актриса Оливия де Хэвилленд
26 июля в Париже в возрасте 104 лет скончалась голливудская актриса Оливия де Хэвилленд.
RT на русском 06:19
Общество
Домашний интернет и кабельное телевидение могут подорожать в России
Используется и больше тяжелого контента.В России по итогам 2020 года цены на домашний интернет и кабельное телевидение могут подняться на 15%.
Inc-news.ru 25 июля в 22:57
Авто
В Уфе ещё одна партия автомобилей должников уйдёт с молотка
Новые автомобили 02:13
Экономика
Свое будущее IT-гиганты теперь связывают с Индией
Свое будущее IT-гиганты теперь связывают с Индией За несколько месяцев крупнейший поставщик цифровых услуг в Индии, компания Jio Platforms, привлекла $20 млрд от зарубежных инвесторов.
Коммерсантъ вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец 00:22
Политика
В Совфеде оценили заявление главы МИД ФРГ об участии России в G7
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия выступает против возвращения России в состав саммита «Большой семёрки» до разрешения ситуации с Крымом и Украиной.
RT на русском 03:59
Общество
Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ввел персональную ответственность для чиновников за нарушение сроков строительства и ввода в эксплуатацию объектов, средства на которые выделялись из федерального бюджета.
Piter.tv 04:01
Шоу-бизнес
Пользователи заподозрили Собчак во второй беременности
Привлек внимание пользователей округлившийся живот ведущей. 38-летняя Ксения Собчак вновь потрясла фанатов своим фото.
Kleo.ru 06:08