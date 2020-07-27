Правоохранительные органы разработали проект новой статьи в Уголовный кодекс — "Налоговое мошенничество", сообщила в интервью РИА Новости заместитель председателя Следственного комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

с чего всё началось

По данным агентства, разработкой статьи занимаются совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК. Ранее сообщалось, что за 2019 год Москва стала регионом-лидером по налоговым преступлениям. За год там было возбуждено 228 уголовных дел по соответствующим статьям.

В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество

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