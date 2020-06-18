В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Такое предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.

с чего всё началось

Общественная палата России, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества направили главе Минстроя Владимиру Якушеву письмо с предложением законсервировать мусоропроводы во всех домах либо использовать их лишь для одного вида отходов. Об этом пишет газета «Известия».

В России предложили законсервировать мусоропроводы в домах

Политика «Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2 Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. 19

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 437

Здоровье Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу Ученые поставили под сомнение возможность появления иммунитета к коронавирусу, поскольку антитела к нему являются неустойчивыми. 12

Общество COVID-19: прирост заболевших вернулся к апрельским показателям По данным оперативного штаба на 18 июня, за последние сутки в России выявлено 7 790 новых заболевших COVID-19. 8

Общество Отбывавший срок в США россиянин Лисов рассказал о заключении В начале апреля Минюст США выдвинул требование экстрадировать Лисова в Америку, где ему грозило тюремное заключение на срок до 35 лет. 55

Армия и оружие Ущерб от коррупции в военных структурах превысил 10,5 миллиарда рублей По сообщению РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания доклад генерального прокурора РФ Игоря Краснова, в 2019 году возросло число коррупционных преступлений в военных структурах России на 11,3%, причиненный государству материальный ущерб составил 10,6 миллиарда рублей. 1

Происшествия К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования. 564

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 2,5K

Экономика Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых В правительстве не обсуждают введение повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом, заявил РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков. 3,9K

Фигурное катание Роднина высказалась о назначении Плющенко тренером сборной России Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о назначении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России. 18

Гаджеты AMD анонсировала продажи процессоров Ryzen 3000XT Речь идет о моделях 9 3900XT, 7 3800XT и 5 3600XT, которые, по словам разработчика, поступят в продажу 7 июля текущего года. 10

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 2

Происшествия В Иркутске арестовали чиновника мэрии за взятку Начальник департамента комитета городского обустройства городской администрации Иркутска, обвиняемый в получении взятки, арестован в Иркутске, сообщает СУСК по региону. 7

Экономика Burger King не платит за аренду и лишается помещений «Ъ» выяснил, что из-за неуплаты аренды Burger King уже лишилась помещений для ресторанов на Грузинском валу у Белорусского вокзала, а также на Мясницкой улице.

Общество ПСО не нашло нарушений в поведении Зайцева и Ющука у Пяка Напомним, министр здравоохранения Владимир Ющук и зампред ПСО Антон Зайцев были замечены на праздновании дня рождения сахалинского бизнесмена Эрнеста Пяка.

Общество Школьники узнают результаты ЕГЭ не позднее 15 августа Все результаты ЕГЭ будут опубликованы не позднее 15 августа, передает РИА "Новости" слова врио главы Рособрнадзора Анзора Музаева.

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1,1K

Здоровье ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директoр ВOЗ Тедроc Адханом Гебрейесуc заявил, что результаты клиническиx испытаний в Великобритании стероидa дексаметазонa для лечения COVID-19 стали научным прорывом. 942

Общество Деловая активность в Москве вернулась к докоронавирусному уровню Оборот торговых и сервисных предприятий в Москве во вторую неделю июня увеличился на 4,2% (до 24,5 млрд руб.), что составляет 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции. 25