Общество
Российская газетаМусоропроводы в жилых домах могут законсервировать
Отказаться от использования мусоропроводов в жилых многоквартирных домах предлагают общественники. Соответствующее письмо главе Минстроя было направлено из Общественной палаты, Всероссийского общества охраны природы и Института развития правового общества, сообщают "Известия".
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с чего всё началось
В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Такое предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.Известиявчера в 17:01
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