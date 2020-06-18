Общество
Lenta.ruВ России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках. В крайнем случае в уже построенных домах их могут оставить и разрешат использовать для одного вида мусора.
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с чего всё началось
В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Такое предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.Известиявчера в 17:01
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Общество
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Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
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Барсук, ежик и косуля: «Союзмультфильм» представил новых героев «Ну, погоди!»
Телеканал 360° 01:13
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Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК вчера в 02:03
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Взгляд.ру 00:36
Спорт
В Steam начался летний фестиваль игр
Cyber.sports.ru 16 июня в 14:17
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
«За рубежом Путин смог хорошо разыграть слабую карту потому, что США и их союзники позволили ему, дав России нарушать договоры о контроле над вооружениями, международное право, суверенитет своих соседей и честность выборов в США и Европе», — подчеркнула Нуланд.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
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Число жертв столкновения и последовавшего возгорания двух легковых автомобилей в Саранске увеличилось до шести.
RT на русском 00:08
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 16 июня в 05:40
Здоровье
Еще 72 новых случая коронавируса выявлено в Алтайском крае
В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено еще 72 новых случая коронавирусной инфекцией – ровно столько как днем ранее.
Алтайская правда 16 июня в 00:34
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Общество
В Кремле оценили предложение сократить новогодние праздники
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов ранее направил на отзыв в Минтруд законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней.
Моя Москва.онлайн вчера в 07:20
Общество
Украина продлила адаптивный карантин до 31 июля
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля.
Газета.Ru вчера в 07:51
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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил пандемию коронавируса и китайско-американские отношения с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Яном Цзечи, сообщается на сайте Госдепартамента.
Газета.Ru вчера в 23:49
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Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ
Москва, 16 июня 2020, 11:04 — REGNUM Достаточные основания существуют для того, чтобы увеличить цену на поставки природного газа польской энергетической компании PGNiG, полагают в «Газпром экспорте».
REGNUM 16 июня в 04:04
Общество
Въезд на Кубань с 21 июня станет проще
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня.
Газета.Ru вчера в 01:20
Происшествия
Устроивший ДТП внук экс-губернатора Ишаева напал на журналистку
Lenta.ru вчера в 20:09
Политика
Болтон: Путин думает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин считает, что может манипулировать американским лидером Дональдом Трампом, заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC News.
Газета.Ru вчера в 19:50
Авто
Volkswagen предложил клиентам поучаствовать в сборке своих авто
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Тарантас Ньюс вчера в 10:57
Общество
Глава Башкирии внес новые изменения в указ о повышенной готовности
Новые изменения в указ о повышенной готовности глава Башкирии внёс 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Радия Хабирова.
Аргументы и Факты - Уфа вчера в 09:39
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Футбол
Васин рассказал о подготовке ЦСКА к матчу с «Зенитом»
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Sport.ru вчера в 19:43
Экономика
ТОР «Забайкалье» планируют расширить для двух инвесторов
Границы территории опережающего развития «Забайкалье» намерены расширить для двух инвесторов.
EastRussia вчера в 21:14
Экономика
РФ нарастила на 80% вложения в ценные бумаги США
Вашингтон, 16 июня 2020, 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.
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Кино
Зоя Бербер рассказала о съемках интимной сцены в «Анне Николаевне»
ИнфоСМИ вчера в 14:13
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Ковальчук удивила фанатов фигурой в открытом платье
На одном из снимков артистка запечатлена в платье с открытой спиной, отчего фанаты обратили внимание на великолепную фигуру звезды сериала «Тайны следствия».
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Китай успешно вывел на орбиту три спутника
Китай успешно вывел на орбиту три спутника. Об этом рассказали представители Корпорации космической науки и техники (CASC).
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СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Известия 16 июня в 11:29