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Lenta.ruВ России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах
В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках. В крайнем случае в уже построенных домах их могут оставить и разрешат использовать для одного вида мусора.
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с чего всё началось
В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Такое предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.Известия17:01
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