Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах и отказаться от их проектирования в новостройках. В крайнем случае в уже построенных домах их могут оставить и разрешат использовать для одного вида мусора.
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с чего всё началось

Сорный вопрос: мусоропроводы предлагают законсервировать во всех домах

В России предлагают законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Такое предложение министру строительства и ЖКХ направили Общественная палата (ОП) РФ, Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.
Известия17:01

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СМИ: в России предложили законсервировать все мусоропроводы

РИА Новости22:22

В России предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах

Lenta.ru21:10

Мусор вне домов: мусоропроводы в домах предлагают законсервировать

РЕН ТВ17:34

«Известия»: общественники предложили законсервировать мусоропроводы в жилых домах

ТАСС18:59

В России могут законсервировать мусоропроводы во всех многоэтажках

ТК Звезда18:52

СМИ: в России предлагают законсервировать мусоропроводы в домах

Газета.Ru20:19

В ГД поддержали инициативу по консервации мусоропроводов во всех многоэтажках

Известия19:15
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Общество

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В Twitter появится функция записи голосовых сообщений

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РБК 16:50
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Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

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