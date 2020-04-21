В России предложили заморозить индексацию тарифов ЖКХ
Согласно распоряжению кабмина, индексация тарифов во второй половине 2020-го составит в среднем 4 %. За аналогичный период прошлого года средний размер индексации составлял 2,4 %. По словам депутата, в некоторых регионах России плата за услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.В источнике
С чего всё начиналось
Согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%, при этом за аналогичный период 2019-го средний размер индексации составлял 2,4%. Сухарев отметил, что в некоторых регионах страны размер индексации тарифов на услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.
Московский Комсомолец 10:28