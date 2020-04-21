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В России предложили заморозить индексацию тарифов ЖКХ
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Согласно распоряжению кабмина, индексация тарифов во второй половине 2020-го составит в среднем 4 %. За аналогичный период прошлого года средний размер индексации составлял 2,4 %. По словам депутата, в некоторых регионах России плата за услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.В источнике
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С чего всё начиналось
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В Госдуме предложили заморозить уровень индексации тарифов ЖКХ

Согласно распоряжению правительства, индексация тарифов во второй половине 2020 года составит в среднем 4%, при этом за аналогичный период 2019-го средний размер индексации составлял 2,4%. Сухарев отметил, что в некоторых регионах страны размер индексации тарифов на услуги ЖКХ вырастет в два и более раза.
RT на русском вчера в 23:03
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Отмена индексации тарифов ЖКХ не поможет потребителям сэкономить

Московский Комсомолец 10:28
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Эксперт оценила возможность ограничения роста тарифов ЖКХ в России

Интерфакс 05:47
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Рост тарифов ЖКХ предложили заморозить на уровне 2019 года

Телеканал 360° 00:42
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