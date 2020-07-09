Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили запретить алкоголь в поездах

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах. Соответствующее письмо Хамзаев направил на имя министра транспорта Евгения Дитриха, сообщает RT.
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В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте. Копия письма общественника на имя министра транспорта Евгения Дитриха есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:00

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«Трезвая Россия» предлагает запретить продажу спиртного в вагонах-ресторанах

Комсомольская правда01:41

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Московский Комсомолец01:19

В ОП призвали запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

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В Общественной палате предложили запретить алкоголь в вагонах-ресторанах

РБК01:40

В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах

RT на русскомвчера в 23:00
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Происшествия

В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе

РИА Новости 00:39
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Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала

Газета.Ru вчера в 20:31
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Общество

Мишустин заявил об угрозе достижениям по сокращению бедности в России

Достижения последних лет по сокращению бедности в России оказались под угрозой из-за пандемии коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
RT на русском вчера в 09:02
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Общество

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Состояние самого богатого в мире человека — главы Amazon Джеффа Безоса — превысило $180 млрд, сообщил журнал Forbes.
РБК 02:04
Общество

Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
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Общество

За сутки 94 человека заразились коронавирусом в Саратовской области

На 9 июля в Саратовской области у 7 325 человек выявлено инфицирование коронавирусом, переболели уже более половины зараженных — 4 044, за сутки выздоровели еще 56 человек.
Kursk.com 02:46
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Недвижимость

Раскрыт средний размер скидки на жилье в Москве

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Lenta.ru 06 июля в 03:15
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Политика

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Сообщения о сговоре России с талибами являются откровенной ложью, заявил российский посол в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.
РБК вчера в 18:17
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Здоровье

В ГД призвали не экспериментировать с рецептами приготовления грибов

Грибникам следует быть внимательными и не пренебрегать мерами безопасности: выбирать экологически безопасные районы для сбора грибов, не брать незнакомые и не экспериментировать с рецептами, а при первых же подозрительных симптомах обращаться к врачу, напомнил член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
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Известный российский боец смешанного единоборств Сергей Харитонов ответил на слова другого популярного россиянина - Александра Емельяненко о принятии его вызова на поединок.
CT news вчера в 14:19
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Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
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Технологии

Более 50 ангиографов Москвы подключат к единому цифровому сервису

В четырех столичных стационарах ангиографическое оборудование подключили к единому радиологическому информационному сервису (ЕРИС), говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 01:22
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Политика

Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат

Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
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Происшествия

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По данным телеканала, из-за наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, 62 человека погибли, еще один не подает признаков жизни, 17 числятся пропавшими без вести.
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РБК вчера в 19:28
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Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
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Политика

Козак заявил об увеличивающейся пропасти между Донбассом и Украиной

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что безрезультативные переговоры увеличивают пропасть между Донбассом и Украиной.
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Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 07 июля в 05:47
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Космос

Российский космонавт с МКС побывал на Crew Dragon

Находящийся на МКС российский космонавт Анатолий Иванишин посетил корабль Crew Dragon, сообщило НАСА.
Взгляд.ру вчера в 16:25
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Происшествия

В Казани ликвидировали открытое горение на месте крупного пожара

Пожарные ликвидировали открытое горение в административном здании и пустом ангаре компании "Казэнергострой", возникшее в среду вечером, сообщает ГУМЧС России по Татарстану.
РИА Новости вчера в 20:53
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Политика

Кадыров обвинил иностранные спецслужбы в убийстве чеченца в Австрии

ТАСС вчера в 21:16
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Здоровье

Среди украинских медиков снижается уровень заболеваемости коронавирусом

Уровень заболеваемости коронавирусом среди украинских медиков снижается, заявил в четверг на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
РИА Новости 02:55
Происшествия

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Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко к пяти годам колонии по обвинению в получении взятки на 1,3 млн рублей.
Газета.Ru 01:57
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Здоровье

Четыре человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

На сегодняшний день общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в Алтайском крае составляет 4897 человек, включая 496 детей.
Evo-rus.com вчера в 10:13
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском вчера в 01:40
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Происшествия

«Самая сексуальная женщина» оставила четырехлетнего сына в лодке и пропала

В 2011 году портал AfterEllen назвал актрису самой сексуальной женщиной в мире.
Lenta.ru 02:51
Общество

Адвокат погибшего в ДТП с Ефремовым заявил о «подковёрной игре» в деле

Life.ru вчера в 21:05
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Футбол

Губернатора Петербурга Беглова освистали на награждении «Зенита»

Болельщики ф/к "Зенит" освистали губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, когда тот произносил торжественную речь в ходе церемонии награждения команды как чемпиона Российской премьер-лиги.
Московский Комсомолец вчера в 15:41
Футбол

Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»

Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
ТАСС Спорт вчера в 16:59
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