Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте. Копия письма общественника на имя министра транспорта Евгения Дитриха есть в распоряжении RT.

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Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой запретить продавать алкоголь в поездах. Соответствующее письмо Хамзаев направил на имя министра транспорта Евгения Дитриха, сообщает RT.

В России предложили запретить алкоголь в поездах

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