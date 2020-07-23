Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

В России предложили запретить брать кредиты через приложения

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил российскому Центробанку запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения. Об этом пишет RT, ссылаясь на письмо Курдесова на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

Оформление кредитов через мобильные приложения предложили запретить

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
Подробнее о событии
РИА Новости

В России предложили запретить оформлять кредиты через приложения

РИА Новости02:53
Телеканал 360°

Россиянам могут запретить оформлять кредиты через приложения банков

Телеканал 360°02:03
RT на русском

Оформление кредитов через мобильные приложения предложили запретить

RT на русском23:05
URA.Ru

В России хотят запретить оформление кредитов со смартфонов

URA.Ru00:22
Известия

В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях

Известия00:09
РЕН ТВ

В РФ предложили запретить оформление кредитов через приложение

РЕН ТВ23:41
Газета.Ru

В России предложили запретить брать кредиты через приложения

Газета.Ru00:51

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM21:57
7

СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в заявлении.
RT на русском22:30
9

Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина

Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUMвчера в 13:34
19