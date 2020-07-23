В России предложили запретить брать кредиты через приложения
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Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил российскому Центробанку запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения. Об этом пишет RT, ссылаясь на письмо Курдесова на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.В источнике
С чего всё началось
Оформление кредитов через мобильные приложения предложили запретить
Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
RT на русском23:05
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