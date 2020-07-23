В России предложили запретить брать кредиты через приложения

Глава общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов предложил российскому Центробанку запретить оформление кредитов через банковские мобильные приложения. Об этом пишет RT, ссылаясь на письмо Курдесова на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной.