Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.

с чего всё началось

Ввести полный запрет на оформление кредитов через мобильные приложения банков предложил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков

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