Общество
News.ruВ России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков
Ввести полный запрет на оформление кредитов через мобильные приложения банков предложил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
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с чего всё началось
Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.RT на русскомвчера в 23:05
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Происшествия
В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины
Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
Здоровье
Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа
Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
Здоровье
Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина
Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
REGNUM 01:46
Общество
Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае
Возможно ужесточение режима (ограничений по коронавирусу – ред.), о послаблении речи быть не может.
РИА Новости 03:13
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини
71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
Политика
«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав
В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Lenta.ru вчера в 15:02
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Общество
В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса
За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
Технологии
МегаФон запускает платформу для дистанционного контроля здоровья
МегаФон запускает решение на базе платформы интернета вещей, позволяющее государственным и частным медучреждениям предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья.
АБН 04:29
Происшествия
Суд 29 июля приступит к рассмотрению дела Ефремова
"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", – рассказали в пресс-службе суда.
Москва 24 вчера в 13:37
Космос
Китай успешно запустил зонд для изучения Марса
Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
РИА Новости 04:42
Общество
В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам
В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
Общество
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота, патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводским ходовым испытаниям в Черном море, передает РИА Новости.
Инфорос 03:32
Наука
Геофизики: Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов
Геофизики из США и Венгрии доказали, что древнегреческий философ Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов.
Актуальные Новости вчера в 08:58
Общество
В России за сутки подтвердили 5848 случаев коронавируса
В России в течение суток зафиксировано 5848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:02
Политика
Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана
Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
Политика
Жириновский заявил, что Фургал собирался подать в отставку
Депутат отмечает, что Фургал 7 июля планировал лететь в Москву, чтобы подать заявление по собственному желанию.
Evo-rus.com 04:29
Политика
США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем
Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru 21 июля в 14:03
Происшествия
На Украине подожгли дом борца с коррупцией
Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал.
Lenta.ru 02:21
Общество
Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу
НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
Кино
Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях
Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев — «Иллюминаты».
Телепрограмма 03:48
Экономика
Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета вчера в 07:44
Общество
Собянин рассказал о модернизации московского НПЗ
РИА Новости 04:41
Транспорт
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
Вести.Ru 03:03
Футбол
«Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна
Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не ведёт переговоров о продаже иранского форварда команды Сердара Азмуна.
RT на русском 02:35
Энергетика
«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа
Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости 04:16
Киберспорт
Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam
Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru 21 июля в 13:45
Общество
В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки
Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 26 человек, один из них - завозной из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:16