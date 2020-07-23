Общество

News.ruNews.ruВ России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях банков

Ввести полный запрет на оформление кредитов через мобильные приложения банков предложил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.
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Оформление кредитов через мобильные приложения предложили запретить

Глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить оформление кредитов через мобильные приложения банков. Копия письма на имя председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной есть в распоряжении RT.
RT на русскомвчера в 23:05

Подробнее о событии

В России предложили запретить оформлять кредиты через приложения

РИА Новости02:53

Россиянам могут запретить оформлять кредиты через приложения банков

Телеканал 360°02:03

В РФ предложили запретить оформление кредитов через приложение

РЕН ТВвчера в 23:41

В России хотят запретить оформление кредитов со смартфонов

URA.Ru00:22

В России предложили запретить оформлять кредиты в приложениях

Известия00:09

В России предложили запретить брать кредиты через приложения

Газета.Ru00:51

Оформление кредитов через мобильные приложения предложили запретить

RT на русскомвчера в 23:05
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Происшествия

В Полтаве неизвестный взял в заложники полковника полиции Украины

Полтава, Украина, 23 июля 2020, 11:42 — REGNUM В Полтаве подозреваемый в угоне автомобилей взял в заложники полковника полиции Виталия Шияна.
REGNUM 04:42
5
Здоровье

Кабмин Украины продлил карантин до 31 августа

Правительство Украины продлило так называемый адаптивный карантин в стране до 31 августа и ввело классификацию для регионов по уровню заболеваемости.
ТАСС вчера в 08:17
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Здоровье

Минздрав Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина

Нур-Султан, 23 июля 2020, 08:46 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана готовится к поэтапному выходу из карантина на основе международного опыта.
REGNUM 01:46
Общество

Дегтярев не исключил ужесточения мер из-за COVID-19 в Хабаровском крае

Возможно ужесточение режима (ограничений по коронавирусу – ред.), о послаблении речи быть не может.
РИА Новости 03:13
8
Шоу-бизнес

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини

71-летняя Алла Пугачева станцевала на вечеринке в коротком мини Алла Пугачева в мини поразила поклонников стройными ногами.
Экспресс газета 01:00
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Политика

«Роснефть» предложила лишить еще 12 млн граждан избирательных прав

В случае одобрения законопроекта численность молодежи в России увеличится сразу на 12,7 миллиона человек.
Inkazan вчера в 05:24
22
Общество

Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла

Lenta.ru вчера в 15:02
63
Общество

Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты

Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
328
Общество

В Карелии вернули часть ограничений из-за коронавируса

За последние сутки в Карелии выявлено 28 новых случаев коронавируса, всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 2067 пациентов с этой инфекцией.
Известия 04:13
29
Технологии

МегаФон запускает платформу для дистанционного контроля здоровья

МегаФон запускает решение на базе платформы интернета вещей, позволяющее государственным и частным медучреждениям предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья.
АБН 04:29
Происшествия

Суд 29 июля приступит к рассмотрению дела Ефремова

"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание на 29 июля 2020 года, в 11:00", – рассказали в пресс-службе суда.
Москва 24 вчера в 13:37
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Космос

Китай успешно запустил зонд для изучения Марса

Китай запустил первый зонд по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1", сообщило агентство Синьхуа.
РИА Новости 04:42
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Происшествия

Спасатели нашли тело пропавшего на камчатском вулкане туриста

РБК вчера в 23:14
4
Общество

В ОП предложили выплатить по 15 тысяч рублей пенсионерам

В Общественной палате России предложили «разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой в 15 тыс. рублей».
RT на русском 21 июля в 03:15
1,7K
Общество

На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»

По данным отдела информационного обеспечения Черноморского флота, патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводским ходовым испытаниям в Черном море, передает РИА Новости.
Инфорос 03:32
25
Наука

Геофизики: Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов

Геофизики из США и Венгрии доказали, что древнегреческий философ Платон был прав – Земля в среднем состоит из кубов.
Актуальные Новости вчера в 08:58
1
Общество

В России за сутки подтвердили 5848 случаев коронавируса

В России в течение суток зафиксировано 5848 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 04:02
Политика

Трамп назвал умными Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана

Вашингтон, 23 июля 2020, 04:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отличаются острым умом, заявил американский президент Дональд Трамп в своем интервью телеканалу Fox News.
REGNUM вчера в 21:57
12
Политика

Жириновский заявил, что Фургал собирался подать в отставку

Депутат отмечает, что Фургал 7 июля планировал лететь в Москву, чтобы подать заявление по собственному желанию.
Evo-rus.com 04:29
1,1K
Политика

США призвали Россию отказаться от ракет с ядерным двигателем

Куратор вопросов контроля над вооружениями в Белом доме Маршалл Биллингсли призвал Россию прекратить совершенствовать свое ядерное оружие, заявив, что крылатые ракеты, способные нести ядерный заряд, вообще не должны существовать в мире.
Газета.Ru 21 июля в 14:03
2,3K
Происшествия

На Украине подожгли дом борца с коррупцией

Как сообщил сам борец с коррупцией, никто из его семьи не пострадал.
Lenta.ru 02:21
Общество

Росгвардия сможет отслеживать гражданское оружие через ИТ-платформу

НИИ «Восход» завершает разработку информационной системы для контроля оборота оружия и управления охранными услугами для Росгвардии.
Коммерсантъ 03:47
250
Кино

Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях

Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев — «Иллюминаты».
Телепрограмма 03:48
Экономика

Кабмин выделил 15 млрд рублей на кешбэк за покупку туров по России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 миллиардов рублей на частичный возврат средств за покупку туров по России.
Российская газета вчера в 07:44
75
Общество

Собянин рассказал о модернизации московского НПЗ

РИА Новости 04:41
Транспорт

В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами

Наказание ужесточится при признаках опасного вождения и лавирования между рядами – штраф в 15 тысяч рублей или лишения водительских прав на 2-6 месяцев.
Вести.Ru 03:03
1,1K
Футбол

«Зенит» не ведёт переговоров о продаже Азмуна

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб не ведёт переговоров о продаже иранского форварда команды Сердара Азмуна.
RT на русском 02:35
1
Энергетика

«Оператор ГТС Украины» снизил прогноз транзита российского газа

Ранее "Оператор ГТС Украины" прогнозировал, что транзит газа из РФ в 2020 году составит 55-57 миллиардов кубометров.
РИА Новости 04:16
Киберспорт

Rocket League станет бесплатной — игру нельзя будет получить в Steam

Бесплатная версия будет недоступна на платформе Steam и станет эксклюзивом Epic Games Store.
CyberSport.ru 21 июля в 13:45
Общество

В Крыму выявили 26 новых случаев коронавируса за сутки

Коронавирусную инфекцию в Крыму за минувшие сутки выявили у 26 человек, один из них - завозной из-за рубежа, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:16
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