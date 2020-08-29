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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.В источнике
С чего всё началось
RT на русском

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

В Госдуме предложили временно запретить услуги караоке во всех заведениях

Lenta.ru00:37
Телеканал 360°

Депутат предложил запретить караоке до конца года

Телеканал 360°01:16
Московский Комсомолец

Депутаты Госдумы предложили запретить караоке

Московский Комсомолец01:07
Москва 24

В ГД предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Москва 2401:17
РЕН ТВ

Россиян предложили оставить без караоке из-за COVID-19

РЕН ТВ00:22
Газета.Ru

Депутат Госдумы предложил до конца 2020 года запретить караоке в России

Газета.Ru01:21
RT на русском

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

RT на русском00:00

Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии

Москва, 29 августа 2020, 04:50 — REGNUM Российские власти считают состоявшимися президентские выборы в Белоруссии, на которых победу одержал Александр Лукашенко, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1», анонсированном в ночь на 29 августа.
Путин признал состоявшимися выборы в Белоруссии
REGNUM21:50
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Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.
РИА Новостивчера в 10:01
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Илон Маск представил свинью с имплантированным в мозг чипом

Сан-Франциско, США, 29 августа 2020, 05:22 — REGNUM Свинью, в мозг которой вживили чип размером около 8 мм в диаметре, продемонстрировал миллиардер Илон Маск в ходе трансляции на YouTube-канале компании Neuralink, занимающейся этим экспериментом.
REGNUM22:22
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17