В России предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
Депутат Госдумы Иван Сухарев направил на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко обращение, в котором предлагает запретить услуги караоке в развлекательных заведениях до конца текущего года, передает RT.В источнике
С чего всё началось
В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил запретить развлекательным заведениям до конца года предоставлять услуги караоке. Копия письма на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00
Подробнее о событии