Туристическая компания «Санвэй» объявила о прекращении деятельности

Компания попросила заказчиков, турагентства и партнеров не принимать "импульсивных и необдуманных решений", так как там считают, что общей суммы дебиторской задолженности, подлежащей возврату, и стоимости имущественного комплекса будет достаточно для расчетов со всеми кредиторами.