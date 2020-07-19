Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Оплату товаров и услуг криптовалютой в России могут запретить

Здоровье Ученый назвал число нулевых пациентов с коронавирусом в России Число нулевых пациентов с коронавирусом в России может составлять 67 человек, каждый из которых провоцировал маленькую вспышку вируса, считает профессор Сколтеха Георгий Базыкин. 7

Шоу-бизнес Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками. 26

Общество В Пермском крае ужесточили масочный режим из-за коронавируса Власти Пермского края усилили масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства. 112

Шоу-бизнес Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт Американский исполнитель Канье Омари Уэст рассказал историю о том, как он со своей супругой Кардашьян обсуждал вопрос аборта их первого ребенка. 5

Происшествия СК: Фургал мешал расследованию убийства бизнесмена в 2004 году Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, оказывал влияние на высокопоставленных полицейских в ходе расследования убийства бизнесмена в 2004 году. 981

Происшествия Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС. 25

Общество Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов. 806

Музыка Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения» Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube. 104

Политика Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса. 33

Здоровье Александр Усс резко раскритиковал работу главы Норильска На заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Красноярском крае одним из основных вопросов стало обсуждение эпидемиологической ситуации в Норильске и доклад главы города Рината Ахметчина. 12

Авто Новая версия Toyota Venza вызвала ажиотажный спрос По заявлению представителей компании Toyota, за первый месяц реализаций оформили примерно 45 тысяч заказов на Harrier новой генерации, которая в Соединённых Штатах продаётся под названием Venza. 4

Общество Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых Заведующий кафедрой вспомогательных и специальных исторических дисциплин Историко-архивного института РГГУ, кандидат исторических наук Евгений Пчелов рассказал, что историко-архивная экспертиза, которую провели в рамках расследования убийства семьи Романовых, сообщает РИА «Новости». 103

Здоровье Премьер Казахстана поручил создать в стране лекарственные стабфонды Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил сформировать лекарственные стабфонды во всех регионах страны.

Армия и оружие В Минобороны РФ заявили о готовности вакцины от коронавируса Как сообщало ИА REGNUM, накануне Министерство обороны России заявило о завершении очередного этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса в рамках совместного с Центром имени Н. Ф. Гамалеи тестирования на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. 580

Политика Канадцам стыдно за пригретых на груди украинцев Общественное мнение, прежде поддерживавшее «национально-освободительную борьбу украинцев с Россией», вдруг обнаружило, что опекает нацистов − как современных, так и дававших клятву верности еще живому Гитлеру.