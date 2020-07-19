Экономика
Радио SputnikОплату товаров и услуг криптовалютой в России могут запретить
Законопроект "О цифровых финансовых активах" дает определение криптовалюте, но запрещает ее использование для оплаты товаров и услуг в России, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте - в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новости19 июля в 07:36
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Госдума может принять закон о цифровой валюте в осеннюю сессию, сообщил Аксаков
Парламентская газета19 июля в 07:58
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