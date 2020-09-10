В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
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«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования», — говорится в сообщении. Так, в числе предложений — установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов.В источнике
С чего всё началось
Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу заявила о необходимости запретить россиянам перевозку больше 10 килограмм красной икры, даже купленной для личного пользования, сообщила пресс-служба
правительства по итогам заседания комиссии, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.
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