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REGNUM
REGNUM

В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

«Предложено проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования», — говорится в сообщении. Так, в числе предложений — установление требования к перевозке не более 10 кг продукции без электронных ветеринарных сертификатов.В источнике
С чего всё началось
Правительственная комиссия по рыбохозяйственному комплексу заявила о необходимости запретить россиянам перевозку больше 10 килограмм красной икры, даже купленной для личного пользования, сообщила пресс-служба
 правительства по итогам заседания комиссии, которое провела вице-премьер Виктория Абрамченко.
Вести.Ru03:57
Подробнее о событии
ТАСС

Эксперты предложили допустить перевоз икры объемом больше 10 кг только при наличии чека

ТАСС07:20
РИА Новости

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 килограммов икры

РИА Новости03:54
Интерфакс

Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Интерфакс02:16
Известия

В России предложили ограничить перевозку икры в личных целях

Известия02:43
Российская газета

Россиянам ограничат авиаперевозки красной икры в личном багаже

Российская газета02:43
РБК

Власти поручили ограничить перевозку красной икры пассажирами самолетов

РБК02:50
РЕН ТВ

Россиянам могут запретить брать в самолет больше 10 кг красной икры

РЕН ТВ02:00

Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.
Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному
RuNews24.ru05:39
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Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня

Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости07:12
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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В Германии заявили, что Навальный выжил благодаря омским врачам

По данным издания, Навальный выжил во-первых благодаря быстрой реакции пилотов, которые оперативно посадили самолет в Омске, а во-вторых благодаря действиям омских врачей, которые сразу ввели Навальному атропин.
Моссовет19:12

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Газета.Ru07:22
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Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
РБК07:03
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

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Российская газетавчера в 14:50
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МИД РФ выразил протест послу Германии в Москве по ситуации с Навальным

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Радио Маяк00:53
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